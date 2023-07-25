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Вторник 25 июля

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Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа
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Август – последний месяц лета – обещает подарить только позитивные эмоции. Фестивали, выставки, премьеры – в нем будет все для хорошего настроения!

ФЕСТИВАЛЬ

"Гуляй Город"

Фонд Святителя Василия Великого совместно с Администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грантов проведет фестиваль, посвященный победе в Битве при Молодях. На исторической зоне участников фестиваля ждут выступления фольклорных коллективов, театрализованная военно-историческая реконструкция, в которой примут участие более 200 реконструкторов, 10 точек традиционных русских игр и забав (хороводы, плясовые веревочные игры), мастер-классы (ковка, литье, помол муки), торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников. В современной зоне расположится ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля, хедлайнерами которой станут Uma2rman, Пелагея, "Маша и Медведи", Аффинаж и другие.

29 и 30 июля, село Молоди городского округа Чехов.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Николай Рахманов. Цвет московской фотографии"

В экспозиции — более 200 работ классика фотоискусства, патриарха цветной фотографии и официального летописца Москвы: многочисленные кремлевские съемки, хроники городской жизни, футуристические виды московской архитектуры, масштабные панорамы города и уникальная серия фотографий драгоценностей из Алмазного фонда в Московском Кремле.

С 28 июля по 6 ноября, Музей Москвы.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Баба Яга спасает мир"

В центре сюжета – любопытный школьник Сенька (Савелий Кудряшов), который чудом попадает в сказочный лес. Мощное заклятие Бабы Яги (Людмила Артемьева) скрывает этот лес от людских глаз и защищает один мир от другого. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует, а пробуждение злых сил и давно поверженных врагов – это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебного мира – Дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд нашего мира, а в темном подземелье – Кощей. 1000 лет он жаждет отмщения, ведь именно Яга помогла людям одолеть его…

В прокате с 3 августа.

Фото: пресс-служба

"О чем говорят незнакомцы"

Про:взгляд выпускает в прокат летнюю комедию от режиссера и продюсера Херардо Эрреро, лауреата премии Оскар ("Тайна в его глазах"). Это дерзкое и ироничное кино об изнанке семейной жизни, а также о том, что может произойти, если начать прилюдно доставать скелеты из шкафа. Все ведь хоть раз тайком смотрели реалити-шоу "За стеклом"?

В прокате с 27 июля.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Традиция"

Восьмой литературно-музыкальный фестиваль объеденит музыку, поэзию, литературу, философию, историю. По традиции программа фестиваля включит в себя более 50 событий разного формата это – спектакли, концерты, творческие встречи, лекции, игры, мастер-классы, а также ярмарка с детскими книгами, игрушками ручной работы и одеждой русских дизайнеров. Авторы идеи фестиваля – режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

19 августа, историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина "Захарово".

Фото: пресс-служба

Всероссийский фестиваль красоты

Этот фестиваль войдет в книгу Рекордов России как самый масштабный. Все участники данного мероприятия будут указаны пофамильно и получат соответствующее свидетельство. Среди звездных гостей – Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, Шура, Прохор Шаляпин и группа Revolvers. Ведущий – Константин Кожевников.

6 августа.

Фото: пресс-служба

25 июля 2023, 12:35
Фото: Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом
Каждый день на стриминговый сервис Spotify заливается более 40 тысяч новых песен. Получается, что только за месяц мир пополняется почти полутора миллионами композиций! В этом океане жанров, стилей и направлений легко утонуть. Но корреспондент "Дни.ру" открыл для себя группу, которая точно выделяется в этом потоке. К французским песням в нашей стране всегда была особая любовь.

Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса?

Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса?
Международный цифровой психолог Алекс Ройтблат ответил на важный вопрос в беседе с "Дни.ру". Мы живем в призме 9 лет.

Основные правила по уходу за наращенными ресницами

Основные правила по уходу за наращенными ресницами
Каждая девушка мечтает иметь густые и длинные ресницы, придающие взгляду глубину и выразительность. Современная индустрия красоты предлагает различные варианты наращивания в зависимости от пожеланий клиента. О том, как ухаживать за ресницами после процедуры, рассказывает Нейла Кетата – лешмейкер, руководитель студий красоты "NeyLashes", судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики "Безопасное наращивание". Наращенные ресницы: секреты популярности Преображение, выполненное опытным лешмейкером, делает глаза ярче и привлекательнее без ежедневного макияжа.

Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе

Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе
Кариес – одно из самых распространенных и коварных стоматологических заболеваний, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Несмотря на изученность данного патологического процесса, вокруг кариеса продолжает бытовать множество мифов. Их развеет звездный врач-стоматолог Луиза Автандилян. Миф 1.

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