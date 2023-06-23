Куда сходить в Москве: афиша с 24 июня по 1 июля

Лето в разгаре! Счастье в разгаре! Продлите радость этих дней с помощью самых интересных событий, отобранных для Вас "Дни.ру".

ФЕСТИВАЛЬ

"Ласточка-Fest"

Весь день будут работать зоны спорта, детских развлечений, мастер-классов и фуд-кортов. Все желающие смогут поучаствовать в турнирах, получить призы и награды, лично пообщаться со звёздами мирового спорта и послушать выступления известных блогеров. На сцене выступят Jony, L’One, 25/17, Rock Privet, Егор Сесарев, Владимир Солдатов, Влад Соколовский и другие. А откроют концертную программу молодые дарования – победители и участники проекта “Золотая нота: трамплин для талантов”. Он реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

25 июня, "Лужники".

КОНЦЕРТ

Дмитрий Маликов

Самый интеллигентный поп-идол 90-х, пианист и композитор Дмитрий Маликов отмечает 35-летие творческой деятельности. В честь этого события он исполнит свои лучшие хиты в большом юбилейном концерте. Зрители смогут окунуться в романтическую атмосферу и потанцевать под любимые песни. Пленительные мелодии затронут души поклонников артиста, который продолжает оставаться современным и радовать рождением новых песен!

24 июня, "Зеленый театр" ВДНХ.

ПРЕМЬЕРА

"Тахир и Зухра"

Тахир и Зухра" – это старинная узбекская сказка о сильном и трагическом чувстве двух влюбленных, которым не суждено быть вместе. В пьесе Зухры Яниковой под тем же названием язык восточного эпоса причудливо и органично соединен с реалиями современной жизни, полной несправедливости и борьбы за выживание. Созданный по сказке спектакль Елизаветы Бондарь осенью прошлого года был принят в работу по итогам III лаборатории "АРТХАБ". В ролях: Арсентий Журид, Софья Евстигнеева, Никита Карпинский, Мария Сокова, Антон Ефремов, Юлия Витрук.

29 и 30 июня, Новая сцена МХТ имени А.П. Чехова.



ВЫСТАВКА

Юрий Купер

Впервые в Москве будет показан масштабная ретроспективная выставка Юрия Купера, которая охватит полувековой творческий путь уникального художника и познакомит публику с произведениями разных жанров: от станковой живописи начала 1970-х до объектов дизайна, театральных и архитектурных проектов последних лет. До конца июля в главном выставочном пространстве страны будет представлена экспозиция под названием "Сфумато", чья премьера состоялась во Флоренции, в 2020 году в Академии изящных искусств. Это 50 живописных полотен, работы в жанре видео-арт, мозаичные панно, офорты, литография, скульптуры, ювелирные изделия, объекты дизайна, интегрированные в экспозицию, сценография для театра. Специально для выставки художник создал серию крупномасштабных живописных панно.

До 31 июля, Новая Третьяковка.



