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Четверг 30 ноября

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Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки

Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки
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Акт любви мужчины и женщины видят по-разному. Дамы чаще всего концентрируют внимание на деталях. Представители сильного пола воспринимают весь процесс в целом.

Интим – неотъемлемая часть здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Специалистам удалось установить, что представители разных полов воспринимают процесс по-разному. То, что женщины считают недостатком, мужчины относят к категории милых особенностей или же вообще не замечают, пишет WomanHit.

  • Лишний вес. Дам просят осознать, что если мужчина все же довел дело до интимных отношений, значит дама нравится ему вся. Вряд ли стоит делать акцент на бочках, которые игриво свешиваются из-за пояса брюк. Приятнее всего наслаждаться процессом, чем делать акцент на лишних килограммах.
  • Растяжки. Женщин с идеальной кожей и отсутствием каких-либо следов почти нет. Мужчины прекрасно понимают. что любое тело, особенно со временем, может меняться. Пытаться скрывать недостатки – воровать время у себя и партнера. Лучше потратить его на более приятные вещи.
  • Волосы в нежелательных местах. Вряд ли мужчина встанет, оденется и уйдет, заметив на ногах кокетливо торчащие волосики. Состояние идеально гладкой кожи не всегда совпадает с моментом нахлынувшей страсти. Часто мужчины не придают такого огромного значения временным "небритостям" симпатичной дамы.
  • Шрамы. Отказ от интима не должен быть обоснован нежеланием демонстрировать шрамы. В ряде случаев мужчина и вовсе может их не заметить. если же комплексы слишком серьезные, то можно попробовать прикрыть проблемные зоны бельем или украшениями.
30 ноября 2023, 02:24
Вывеска. Фото: © Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
WomanHit• Требует проверки

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