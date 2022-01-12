Шляпка на все случаи жизни: советы дизайнера по выбору головного убора

"По голове кроится шляпа, а не по шляпе голова", "У хорошей шляпы нет цены", "Если вы хотите преуспеть, наденьте шляпу", "Женщина без шляпы все равно, что Эйфелева башня без наконечника" – пословицы о важности шляпы есть у разных народов. Дизайнер Инна Абрамкина уверена, что шляпка не утратила своей актуальности и считает головной убор одним из важнейших элементов гардероба.

"Шляпа должна отражать характер, внутренний мир человека, – считает Инна. – Важно понять, кем чувствует себя заказчик шляпы. Если денди пушкинских времен, то, пожалуйста, цилиндр, созданный, конечно, в соответствии с сегодняшним днем. Если щеголем начала ХХ века, то для него есть канотье. Если романтической дамой в шляпе с цветами и бантами или красавицей Серебряного века в шляпе с перьями, то и тут есть некие шляпные реминисценции".

Ее шляпы сделаны собственными руками на специальной старинной швейной машинке. Они хранят ее энергетику, тепло и желание дать каждому именно то, чего он ждет от шляпы.

Чего ждут ваши заказчики, выбирая шляпу?

И у мужчин, и у женщин одинаковые желания – надев шляпу, выглядеть красивее, элегантнее, а то и моложе. Люди надеются, что шляпа поможет создать собственный стиль, придаст уверенности. Культура ношения шляп пропала у нас в 1917 году. Писательница Нина Берберова вспоминала: "Шляпы исчезли – они всегда были общепонятным российским символом барства и праздности, и значит, теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера". Конечно, шляпы потом начали понемногу возвращаться в гардероб советских граждан, но они так и не стали обязательной частью образа, как когда-то.

А как сейчас?

Сегодня желание шляпы появляется в двух случаях: либо человек (неважно, мужчина или женщина) хочет создать образ, делающий его узнаваемым, выделяющим из толпы; либо шляпа необходима ему для каких-то мероприятий. У нас появились, наконец, места, события – назовите, как угодно, где можно и нужно быть в головном уборе. Скажем, женщинам в церкви желательно быть с покрытой головой. И почему бы не надеть шляпку? А если крестины или венчание, то дамы в нарядных шляпах сделают торжество еще более праздничным. Без шляпы теперь нельзя появиться на скачках, на бегах, на некоторых светских приемах.

Какие шляпы нынче в моде?

Сейчас стиль превалирует над модой, приветствуется сочетание несочетаемого, и можно надеть шляпу с пуховиком, например. Могу, правда, сказать, какие шляпы пользуются наибольшим спросом. У мужчин это классические мягкие шляпы с полями, котелки и цилиндры, мятые цилиндры особенно популярны. У женщин, мне кажется, сегодня нет особых предпочтений, они могут позволить себе любую шляпу, но и мужчины и женщины любят классические мягкие шляпы.

И все-таки, существуют какие-то критерии выбора шляпы?

Учитывается рост человека, овал лица, да, пожалуй, и все. Главное, чтобы человек, неважно, мужчина или женщина, надев шляпу, понравился себе. Бывает, человеку сложно что-то выбрать, тогда у меня есть универсальное средство: беру классическую шляпу или мягкий цилиндр и переформирую, прямо на заказчике, самыми разными способами, как скульптуру.

А если не по заказу, как в тиши мастерской, рождается шляпа?

Бывает, берешь в руки материал, и шляпа сама появляется на свет, просто идешь за ней… Бывает наоборот, ты видишь какой-то образ – поэтический или музыкальный и стараешься воплотить его в ткани.