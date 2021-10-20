Куда сходить в Москве: афиша с 21 октября по 4 ноября

Культурная жизнь в Москве бурлит. Каждый день глаза разбегаются от обилия выбора. "Дни.ру" приглашает не пропустить яркие события, каждое из которых можно назвать сенсацией.

ЮБИЛЕЙ

Памяти Романа Виктюка

28 октября Роману Виктюку исполнилось бы 85 лет. Для созданного им театра театра и его преданных зрителей эти дни станут особыми, наполненными светлыми воспоминаниями, любовью и благодарностью к своему Мастеру. В память о нем и в утверждение главного манифеста Виктюка – "Театр побеждает смерть!", на сцене и в пространстве Дома света состоятся события, каждое из которых даст возможность стать немного ближе к той великой театральной загадке, той мощи таланта и любви, которой был и остается Роман Виктюк. Откроется же юбилейная неделя художественной инсталляцией "Квартира №87" в пространстве, повторяющем квартиру режиссера, – то пространство, где он жил и творил, где рождались самые смелые его замыслы. Художник Алексей Трегубов – автор выставки не воссоздает реальные интерьеры квартиры, скорее, ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом доме.

С 25 по 28 октября, Театр Романа Виктюка.

CПЕКТАКЛЬ

"Пиноккио"

Маленький зритель окажется в атмосфере венецианского карнавала и русского средневекового площадного театра, где актеры обращаются напрямую к зрителю. На входе детей встретят куклы Карабаса-Барабаса, в фойе – волшебные кубики, из которых можно сложить слово "ПИНОККИО", а на сцене для них оживет старинная сказка в новой технологичной версии. Действие спектакля разворачивается в огромной декорации в виде старинной шарманки, которая превращается то в коморку папы Карло, то в повозку Карабаса-Барабаса, то в таинственный лес, то в подводное царство и, наконец, станет волшебным Театром. Новые видеотехнологии позволили создать для спектакля "Пиноккио" уникальное визуальное решение. В некоторых сценах актеры будут играть между несколькими проекционными сетками — герои постановки окажутся внутри объемного мира 3D. Маленькие зрители услышат отрывки шедевров итальянской оперы – Россини, Пуччини, Верди, Доницетти в исполнении тенора, солиста Большого театра Валерия Макарова и живого оркестра (скрипка, виолончель, домбра, ханг).

23 октября в МХАТ им. М. Горького.

"Взломанный"

Этот проект Игоря Сетдекова стал победителем "Грантового конкурса молодежных проектов 2021 года", проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. Спектакль поставлен по автобиографической пьесе екатеринбургского драматурга Алексея Синяева о герое нашего времени. Действие разворачивается на стыке виртуального и реального, рассказывая о жизни видеоблогера по имени Экст, который, словно в отцовском гараже, роется в лабиринтах своей памяти. У спектакля есть еще одна конкретная цель, выделяющая его на фоне других театральных проектов – это привлечение внимания к проблеме нехватки доноров костного мозга в России. "Я верю в исцеляющую силу искусства, и в то, что театр может не только развлекать, но и с помощью зрителей реально менять мир к лучшему", – уверен режиссер. площадках.

4 ноября, театр драмы и комедии "ФЭСТ" (Мытищи).

"Ночь Гельвера"



Выпускник Сергея Женовача – режиссер Кирилл Заборихин – ставит спектакль в подвалах Хитровки XVIII. Эта драма для фортепиано и двух артистов – история об одной ночи из жизни молодой женщины и отстающего в развитии парня, которого она взяла под опеку. Он, тридцатилетний, среднего роста, слегка полноват, она, немного старше и выше него, брюнетка – так описаны персонажи в пьесы Ингмара Вилквиста. В спектакле театра "Студия. Project" есть третий персонаж – музыкальный инструмент, звуки которого хоть ненадолго помогают героям отвлечься от шума марширующей толпы, скандирования и треска битого стекла, ведь за стенами их квартиры – бушующая волна фашизма. У героев есть одна ночь, чтобы найти способ выжить.

28, 29 октября, КЦ "Хитровка".

ТАНЕЦ

Dance резиденция



"Новая опера" станет постоянной площадкой для современного танца: совместно с фондом Mart театр представляет новый ежегодный проект – Dance резиденция. Проект открывает один из самых успешных и титулованных российских коллективов, труппа с мировой известностью – Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" под руководством Татьяны Багановой. Dance резиденция стартует с возрождения легендарной постановки – "Весны священной" . Стравинского.

С 24 ноября по 5 декабря, Московский театр "Новая Опера" имени Е.В. Колобова.

КОНЦЕРТ

Пианист Алексей Володин и дирижер Василий Петренко приглашают

В исполнении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Василия Петренко прозвучат два сочинения – Симфония №2 Рахманинова и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Метнера. Солист – лауреат международных конкурсов Алексей Володин.Этот концерт откроет цикл из трех вечеров, посвященный музыке Рахманинова и Метнера.

24 октября, Большой зал "Зарядья".

Орган с Соборной палате

Впервые в новом концертном сезоне в Соборной палате зазвучит король музыкальных инструментов – орган. Под звуки органа и гобоя вы сможете насладиться шедеврами музыки эпохи барокко в блистательном исполнении лауреатов международных конкурсов Владимира Королевского (орган) и Алексея Балашова (гобой). Прозвучат произведения Вивальди, Баха, Платти и Кребса.

29 октября, Соборная палата.

Стивен Ридли



Стивен Ридли – один из самых экспрессивных и модных пианистов современности. Его имя стало настоящей сенсацией – только за последние несколько лет у него появились сотни тысяч поклонников по всему миру. Он выступал на одной сцене со Стингом, U2, Робби Уильямсом и Sia, играл для английской королевы, президентов США и России, известных политиков и бизнесменов. Его харизматичность и особый мягкий тембр никого не оставляют равнодушным — слушателей покоряют его необузданная энергия и эмоциональная чуткость.

28 октября, Дом музыки.

КОНЦЕРТ

Группа "Яуза"

"Яуза" – творческий проект автора романа "Одиночество-12" и арт-фотографа Арсена Ревазова, в котором он выступает в качестве вокалиста и композитора. Концепцию группы критики определяют как "музыку нездравого смысла", а стилистически творчество коллектива простирается от рок-романса и балканского джаза до блюз-арт-рока и рок-баллад через фанк, регтайм, самбу и многое другое. Сейчас коллектив представляет альбом на стихи Осипа Мандельштама. На концерте-презентации гости вечера смогут первыми услышать песни из новой пластинки. "Мне хочется создавать мелодии, которые бы опирались на классический рок, на русскую и зарубежную классическую музыку, на городской романс, и даже на шансон, в котором я не вижу ничего стыдного, если его исполняет Владимир Высоцкий или Булат Окуджава. Я понял, что эта идея меня захватывает и, чтобы не замыкаться на одном стиле, решил собрать группу – не просто из единомышленников, а из музыкантов, работающих в разных стилях. И все получилось: мы играем рок-музыку XXI века, которая, однако, опирается на всю мировую культуру – от Томазо Альбинони до Рамина Джавади. Мы отталкиваемся от их наследия и идем вперед!" – объясняет свой выбор Арсен Ревазов.

21 октября, клуб "Техника безопасности".

СКОРО

"Вне себя"

Остросюжетную детективную комедию с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым в главных ролях покажут скоро на PREMIER. Шоураннером проекта и режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн, режиссером на сьемках сезона – Клим Козинский. По сюжету, у гениального финансиста легкое психическое расстройство – он постоянно окружен "фантомами", среди которых его убитая жена и её застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены. Тут его ждут сюрпризы – он сам, его жизнь и люди вокруг начинают открываться совершенно с неожиданной стороны. Вместе с трио исполнителей главных ролей во "Вне себя" сыграли Аглая Тарасова Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин и другие.