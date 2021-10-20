Куда сходить в Москве: афиша с 21 октября по 4 ноября

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Культурная жизнь в Москве бурлит. Каждый день глаза разбегаются от обилия выбора. "Дни.ру" приглашает не пропустить яркие события, каждое из которых можно назвать сенсацией.
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ЮБИЛЕЙ

Памяти Романа Виктюка

28 октября Роману Виктюку исполнилось бы 85 лет. Для созданного им театра театра и его преданных зрителей эти дни станут особыми, наполненными светлыми воспоминаниями, любовью и благодарностью к своему Мастеру. В память о нем и в утверждение главного манифеста Виктюка – "Театр побеждает смерть!", на сцене и в пространстве Дома света состоятся события, каждое из которых даст возможность стать немного ближе к той великой театральной загадке, той мощи таланта и любви, которой был и остается Роман Виктюк. Откроется же юбилейная неделя художественной инсталляцией "Квартира №87" в пространстве, повторяющем квартиру режиссера, – то пространство, где он жил и творил, где рождались самые смелые его замыслы. Художник Алексей Трегубов – автор выставки не воссоздает реальные интерьеры квартиры, скорее, ее контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом доме.

С 25 по 28 октября, Театр Романа Виктюка.

Фото: Влад Локтев

CПЕКТАКЛЬ

"Пиноккио"

Маленький зритель окажется в атмосфере венецианского карнавала и русского средневекового площадного театра, где актеры обращаются напрямую к зрителю. На входе детей встретят куклы Карабаса-Барабаса, в фойе – волшебные кубики, из которых можно сложить слово "ПИНОККИО", а на сцене для них оживет старинная сказка в новой технологичной версии. Действие спектакля разворачивается в огромной декорации в виде старинной шарманки, которая превращается то в коморку папы Карло, то в повозку Карабаса-Барабаса, то в таинственный лес, то в подводное царство и, наконец, станет волшебным Театром. Новые видеотехнологии позволили создать для спектакля "Пиноккио" уникальное визуальное решение. В некоторых сценах актеры будут играть между несколькими проекционными сетками — герои постановки окажутся внутри объемного мира 3D. Маленькие зрители услышат отрывки шедевров итальянской оперы – Россини, Пуччини, Верди, Доницетти в исполнении тенора, солиста Большого театра Валерия Макарова и живого оркестра (скрипка, виолончель, домбра, ханг).

23 октября в МХАТ им. М. Горького.

Фото: пресс-служба

"Взломанный"

Этот проект Игоря Сетдекова стал победителем "Грантового конкурса молодежных проектов 2021 года", проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. Спектакль поставлен по автобиографической пьесе екатеринбургского драматурга Алексея Синяева о герое нашего времени. Действие разворачивается на стыке виртуального и реального, рассказывая о жизни видеоблогера по имени Экст, который, словно в отцовском гараже, роется в лабиринтах своей памяти. У спектакля есть еще одна конкретная цель, выделяющая его на фоне других театральных проектов – это привлечение внимания к проблеме нехватки доноров костного мозга в России. "Я верю в исцеляющую силу искусства, и в то, что театр может не только развлекать, но и с помощью зрителей реально менять мир к лучшему", – уверен режиссер. площадках.

4 ноября, театр драмы и комедии "ФЭСТ" (Мытищи).

Фото: пресс-служба

"Ночь Гельвера"

Выпускник Сергея Женовача – режиссер Кирилл Заборихин – ставит спектакль в подвалах Хитровки XVIII. Эта драма для фортепиано и двух артистов – история об одной ночи из жизни молодой женщины и отстающего в развитии парня, которого она взяла под опеку. Он, тридцатилетний, среднего роста, слегка полноват, она, немного старше и выше него, брюнетка – так описаны персонажи в пьесы Ингмара Вилквиста. В спектакле театра "Студия. Project" есть третий персонаж – музыкальный инструмент, звуки которого хоть ненадолго помогают героям отвлечься от шума марширующей толпы, скандирования и треска битого стекла, ведь за стенами их квартиры – бушующая волна фашизма. У героев есть одна ночь, чтобы найти способ выжить.

28, 29 октября, КЦ "Хитровка".

Фото: пресс-служба

ТАНЕЦ

Dance резиденция

"Новая опера" станет постоянной площадкой для современного танца: совместно с фондом Mart театр представляет новый ежегодный проект – Dance резиденция. Проект открывает один из самых успешных и титулованных российских коллективов, труппа с мировой известностью – Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" под руководством Татьяны Багановой. Dance резиденция стартует с возрождения легендарной постановки – "Весны священной" . Стравинского.

С 24 ноября по 5 декабря, Московский театр "Новая Опера" имени Е.В. Колобова.

Фото: Дарья Сергачева

КОНЦЕРТ

Пианист Алексей Володин и дирижер Василий Петренко приглашают

В исполнении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Василия Петренко прозвучат два сочинения – Симфония №2 Рахманинова и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Метнера. Солист – лауреат международных конкурсов Алексей Володин.Этот концерт откроет цикл из трех вечеров, посвященный музыке Рахманинова и Метнера.

24 октября, Большой зал "Зарядья".

Фото: Лилия Ольховая

Орган с Соборной палате

Впервые в новом концертном сезоне в Соборной палате зазвучит король музыкальных инструментов – орган. Под звуки органа и гобоя вы сможете насладиться шедеврами музыки эпохи барокко в блистательном исполнении лауреатов международных конкурсов Владимира Королевского (орган) и Алексея Балашова (гобой). Прозвучат произведения Вивальди, Баха, Платти и Кребса.

29 октября, Соборная палата.

Фото: пресс-служба

Стивен Ридли

Стивен Ридли – один из самых экспрессивных и модных пианистов современности. Его имя стало настоящей сенсацией – только за последние несколько лет у него появились сотни тысяч поклонников по всему миру. Он выступал на одной сцене со Стингом, U2, Робби Уильямсом и Sia, играл для английской королевы, президентов США и России, известных политиков и бизнесменов. Его харизматичность и особый мягкий тембр никого не оставляют равнодушным — слушателей покоряют его необузданная энергия и эмоциональная чуткость.

28 октября, Дом музыки.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Группа "Яуза"

"Яуза" – творческий проект автора романа "Одиночество-12" и арт-фотографа Арсена Ревазова, в котором он выступает в качестве вокалиста и композитора. Концепцию группы критики определяют как "музыку нездравого смысла", а стилистически творчество коллектива простирается от рок-романса и балканского джаза до блюз-арт-рока и рок-баллад через фанк, регтайм, самбу и многое другое. Сейчас коллектив представляет альбом на стихи Осипа Мандельштама. На концерте-презентации гости вечера смогут первыми услышать песни из новой пластинки. "Мне хочется создавать мелодии, которые бы опирались на классический рок, на русскую и зарубежную классическую музыку, на городской романс, и даже на шансон, в котором я не вижу ничего стыдного, если его исполняет Владимир Высоцкий или Булат Окуджава. Я понял, что эта идея меня захватывает и, чтобы не замыкаться на одном стиле, решил собрать группу – не просто из единомышленников, а из музыкантов, работающих в разных стилях. И все получилось: мы играем рок-музыку XXI века, которая, однако, опирается на всю мировую культуру – от Томазо Альбинони до Рамина Джавади. Мы отталкиваемся от их наследия и идем вперед!" – объясняет свой выбор Арсен Ревазов.

21 октября, клуб "Техника безопасности".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Вне себя"

Остросюжетную детективную комедию с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым в главных ролях покажут скоро на PREMIER. Шоураннером проекта и режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн, режиссером на сьемках сезона – Клим Козинский. По сюжету, у гениального финансиста легкое психическое расстройство – он постоянно окружен "фантомами", среди которых его убитая жена и её застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены. Тут его ждут сюрпризы – он сам, его жизнь и люди вокруг начинают открываться совершенно с неожиданной стороны. Вместе с трио исполнителей главных ролей во "Вне себя" сыграли Аглая Тарасова Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин и другие.

Фото: пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 10:49

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