Модная стрижка грозит обернуться слепотой

Многие известные личности, предпочитают носить длинную челку. Неудивительно, что прически знаменитостей копируют тысячи их поклонников во всем мире, и особенно – дети, которые мечтаю выглядеть как их кумиры. Как модные прически могут погубить зрение, "Дни.ру" рассказала врач-офтальмолог медицинского центра Major clinic Наталья Юнаева.

Ношение длинной челки может привести к плачевным последствиям, например, развитию амблиопии, также называемой "ленивым глазом", предупреждает эксперт. Данная патология характеризуется стремительным снижением зрительных способностей одного из глаз.

Кроме того, из-за длинных волос, ниспадающих на глаза, возникает дефицит солнечного света, приводящий к нехватке витаминов, необходимых для полноценного зрения. Намеренное закрытие одного глаза – длинная косая челка, провоцирует монокулярное зрение, при котором не могут осуществляться основные свойства зрительной системы: бинокулярность (способность видеть одновременно обоими глазами) и стереоскопия (3D-зрение). "Челка не должна попадать в поле зрения и быть помехой для взгляда", – предупреждает Юнаева.

Наиболее уязвимыми считаются дети до семи лет, у которых зрительная система еще только формируется, и малыши могут не понимать, что волосы мешают их полному обзору. Но ухудшаться зрение может и у лиц старшего возраста.

Разумеется, прическа на один вечер вряд ли станет причиной ухудшения зрения, но в долгосрочной перспективе все-таки стоит подумать о правильно подобранном образе.