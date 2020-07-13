Рецепт салата со свеклой и козьим сыром

Ингредиенты:
Микс-салат (шпинат) – 16 граммов
Орехи кешью – 10 граммов
Козий сыр – 60 граммов
Свекла очищенная – 200 граммов
Чернослив – 20 гр.аммов
Медовая заправка – 40 граммов (мед, оливковое масло, рисовый уксус – в равных пропорциях)
Способ приготовления
Шаг 1
Запечь свеклу в духовке до готовности. Для этого каждую свеклу следует завернуть в фольгу. Время запекания примерно 40 минут.
Шаг 2
Чернослив отделить от косточек, нарезать. Сыр и запеченную свеклу нарезать крупными кубиками.
Шаг 3
Смешать сыр, чернослив, свеклу и салат. Добавить медовую заправку. Сверху посыпать рубленными орехами.
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