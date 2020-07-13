Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога

Распределение финансов – проблемная тема для многих пар. Эксперт предлагает честную систему отношения к деньгам в семье. В ней уделено внимание нуждам и желаниям каждого.
"Понятно, что вы с партнером должны обсудить этот подход вместе и договориться, что его принимаете. А если супруг не захочет это обсуждать – нужно учиться с ним/ней договариваться", – объяснил специалист.
Александр Шахов предложил складывать доходы обоих партнеров в общий "котел", а потом раскладывать их по отдельным "кошелькам":
- Необходимые траты. Это еда, необходимая обувь и одежда, оплата жилья, ипотеки, налогов и т.д.
- Личные расходы жены. Это сумма на безотчетные карманные расходы. Супруга может тратить эти деньги на посиделки в кафе с подружками, на покупку не необходимой одежды, которая ей слишком понравилась, и пр.
"Женщине нужны такие деньги, чтобы она ощущала себя свободной и ценной, любимой. А не сталкивалась с необходимостью выпрашивать каждый рубль. Для любящего мужчины естественно стремиться увеличивать эту сумму", – считает психолог.
- Личные расходы мужа. Справедливо, что и мужчина должен иметь определенную сумму на безотчетные личные расходы. Это должна быть ровно такая же сумма, что и у жены. Если ее не хватает – нужно повышать доходы.
- Расходы на детей. Это оплата кружков, репетиторов, карманные деньги.
- Расходы на красоту. Это отдельная строка расходов, которая не входит в состав карманных денег жены. У женщины должны быть отдельные средства на поддержание своей красоты. Многие мужчины не в курсе, сколько стоят услуги салонов, поэтому можно для просвещения показать им прайс-лист.
- Сбережения или инвестиции.
- Развитие и обучение. Душа и ум нуждаются в постоянных тренировках и развитии, поэтому курсы и обучающие программы должны быть в перечне обязательных расходов.
Александр Шахов рекомендовал сначала выделить деньги на обязательные траты, а потом равномерно распределять оставшиеся по остальным кошелькам. По мнению специалиста, такой подход к семейному бюджету поможет сберечь немало сил и нервов обоим партнерам.
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