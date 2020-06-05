"Погладить акулу и поиграть с китами": фитнес-модель Сергей Бойцов о забавах миллионеров

В перерывах между съемками для обложек и рекламных банеров Сергей Бойцов обожает летать в разные концы земного шара, чтобы поплавать там с дельфинами, китами и даже акулами. Причем чем опаснее, чем экстремальнее, чем рискованнее поездка, тем больше у него адреналина.
"Гавайи, Маврикий, Египет, Майами, Багамы, Филиппины – география моих поездок для занятий дайвингом обширна, – рассказал Бойцов. – Причем каждая такая экспедиция – дело затратное. От 300 тысяч до полумиллиона рублей может обойтись погружение, для которого нужен инструктор, оператор".
Сегодня Бойцов знает, какой характер у морских обитателей и уже сам может инструктировать новичков. "У каждой акулы – свой темперамент, – поясняет он. – Бычья и Белая – самые опасные, Тигровая – вспыльчивая. Но все равно их можно иногда даже по носику погладить – для акулы это наивысшее наслаждение. Она может даже перевернуться на спину от блаженства".
"Главные правила – погружаться только днем и только в прозрачную воду, не поворачиваться к акуле спиной, не делать резких движений, не дергаться, не волноваться, не заходить сбоку, соблюдать дистанцию, – продолжает Сергей. – Ее можно подкармливать тунцом, и тем самым располагать к себе".
Интересно, что с китами контакт найти труднее. "Во-первых, самих китов сложно найти в океане. – приходится ориентироваться на фонтанчики, – пояснил Бойцов. – Во-вторых, кит может тебя просто ударить хвостом, а удар у него серьезный, да и кожа похожа на бетон. Ведь длина даже у дитеныша может достигать четырех метров. Кстати, если с маленьким китенком начать играть, то его мама, которая находится все время рядом, будет только поощрять это. Только вот покорить их, как тех же акул, не удастся – киты едят морской планктон или кальмаров".
Дельфины, с которыми тоже доводилось плавать Сергею Бойцову, только на первый взгляд кажутся безобидными. "Если им что-то не нравится, они будут несколько раз предупреждать человека, а потом могут и на дно тебя опустить, – рассказал Бойцов. – Им очень нравятся разные внешние звуки, например, шелест пластиковых бутылок, они могут даже "смеяться", заслышав его".
Но покорить только подводное царство (причем без акваланга и специального снаряжения!) Бойцову мало – он проявляет отвагу и на земле, и в воздухе. "Я совершил уже более 200 прыжков с парашютом из самолета с высоты 4 тысяч метров и из воздушного шара, прыгал на "тарзанке" с огромной отвесной скалы, теперь хочу прыгнуть с какого-нибудь небоскреба, – улыбается он. – Причем каждый подобный прыжок из воздушного шара обходится мне от 500 евро, еще около 100 тысяч рублей надо отдать за обучение".
"Но мне денег не жалко на такое. Просто я фаталист по природе, мне нравится преодолевать обстоятельства, себя, мотивировать других людей и пробовать на вкус мир во всем его разнообразии!" – говорит Бойцов.
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