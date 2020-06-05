"Погладить акулу и поиграть с китами": фитнес-модель Сергей Бойцов о забавах миллионеров

Кто-то собирает марки. Кто-то увлекается футболом. Кто-то любит рыбалку. У знаменитой фитнес-модели и экстремала Сергея Бойцова увлечения серьезнее, опаснее, дороже. Он рассказал "Дни.ру" о том, как теперь развлекаются состоятельные и успешные люди.

В перерывах между съемками для обложек и рекламных банеров Сергей Бойцов обожает летать в разные концы земного шара, чтобы поплавать там с дельфинами, китами и даже акулами. Причем чем опаснее, чем экстремальнее, чем рискованнее поездка, тем больше у него адреналина.

"Гавайи, Маврикий, Египет, Майами, Багамы, Филиппины – география моих поездок для занятий дайвингом обширна, – рассказал Бойцов. – Причем каждая такая экспедиция – дело затратное. От 300 тысяч до полумиллиона рублей может обойтись погружение, для которого нужен инструктор, оператор".