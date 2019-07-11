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Lifestyle

Россияне добровольно отказываются от секса

Фото: www.globallookpress.com
Пока одни потешались над пережитками советского прошлого в виде табу на одно только упоминание о сексе, не говоря уже о самом процессе, другие сознательно отказались от интимной близости. Согласно интернет-опросам, в России более 7% мужчин и 11% женщин абсолютно равнодушны к половой жизни, и эти цифры неумолимо растут. 
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Любители плотских удовольствий немедленно обрушили на асексуалов все свое недоумение, гневно окрестив их импотентами и представителями сексуальных меньшинств. Однако сами асексуалы нисколько не обиделись и парировали – они вовсе не против деторождения и соития, как такового, но для них гораздо приятнее момент духовной близости, нежели физической. По мнению большинства из них, человечество скоро вовсе сойдет с пути полового размножения. О том, почему основной инстинкт перестал быть базовой потребностью, "Дни.ру" рассказала психолог, коуч Ольга Драгая.

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Асексуальность в классическом ее понимании – это самоопределение людей, которые не испытывают половое влечение. Половое воздержание при наличии интимного влечения – это не отрицание секса сознательно или бессознательно, это индивидуальное осознанное решение каждого человека. Асексуал – человек, для которого секс не является базовой потребностью, у него полностью отсутствует сексуальное влечение.

По данным социологов, многие молодые люди в возрасте после 18-25 лет все чаще обходятся без секса и сознательно не вступают в отношения с противоположным полом. В эту категорию, в основном, попадает так называемая продвинутая молодежь, у которой есть все – материальное благополучие, блестящее образование, широкий круг интересов, масса возможностей применить себя в различных сферах. В том числе, и виртуальный секс в самых разных вариациях. Тогда как молодежь, не обладающая таким спектром привилегий, не пренебрегает традиционным сексом в свое удовольствие.

Научные умы пока находятся в некотором ступоре относительно определения асексуальности как социального явления. Они не готовы ответить на главный вопрос – можно ли считать ее нормой половой ориентации или все же следует классифицировать как некоторое отклонение. "На основании весьма скудных исследований в этой области, ученые пришли к выводу, что асексуализм не имеет никакого отношения к желанию или нежеланию иметь детей, в том числе и к половой немощи. Любители секса явно погорячились с нелестным эпитетом "импотенты" в адрес асексуалов. Последние могут не просто хотеть иметь детей, они могут сколько угодно ими обзаводиться с помощью разовых половых актов или искусственного оплодотворения. То есть, чайлдфри – это из другой оперы", – подчеркивает эксперт.

В основной своей массе, асексуалы не отличаются от обычных людей, многие из них живут в браке или с партнером, делают все, чем изо дня в день занимаются поклонники плотских утех. Знакомятся, увлекаются, флиртуют, прикасаются друг к другу, но до самого сексуального контакта дело не доходит. Включается табу – все, что последует за ласками, неинтересно. Сам секс, отнюдь, никак не входит в круг интересов асексуалов. Проходит ли это с возрастом, науке пока неизвестно. Опыт психологов подсказывает, что все индивидуально и зависит от образа жизни человека.

Фото: www.globallookpress.com 

Если он удовлетворен всеми потребностями самоактуализирующейся личности согласно пирамиде Маслоу, секс может вообще не понадобиться до конца дней. Сексуальная энергия такого человека трансформируется в другие виды энергии, например, в творческую. Если жизнь небогата событиями и не наполнена эмоциями, то потребность в сексе вероятна.

Возникает очевидный вопрос о причастности родителей к асексуальности, которая все чаще проявляется у нынешней молодежи. Что не так в воспитании? Психологи винят чрезмерно доступные материальные блага и возможности через край, которые даются этим детям. Впрочем, асексуализм может проявиться и на уровне небольших материальных возможностей, такие случаи, хоть и редко, но встречаются. Правда, это можно отнести, скорее, к психическим отклонениям.

Фото: www.globallookpress.com

В качестве второй причины возникновения асексуальности специалисты называют недостаток родительского внимания, тепла и заботы. Когда взрослые уделяют достаточное количество времени своим детям, из них вырастают во всех смыслах адекватные люди. Статистика вещь упрямая, и она гласит, что начало асексуальности датируется 17-18 годами юноши или девушки. Родителям стоит задуматься над этими цифрами, ведь все проблемы, как известно, родом из детства.

Любопытно, что в романе Виктора Пелевина "iPhuck 10" уже описана вероятность асексуального будущего. Люди на Земле больше не занимаются телесным сексом из-за пропагандируемой неэтичности процесса. Повсеместно распространен виртуальный секс с использованием специальных устройств – андрогинов и айфаков. Сам секс, как физиологический акт, сопряженный с психологическим получением удовольствия через непосредственное проникновение, больше никого не интересует.

Что ж, ждет ли нас существование в многослойной симуляции или основные инстинкты все же победят искусственные ценности, покажет только время. 

11 июля 2019, 12:13

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