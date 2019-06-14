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Lifestyle

Главные события Москвы с 14 по 20 июня 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
О самых интересных культурных событиях столицы читайте в очередном обзоре "Дни.ру". Проводите время весело, ярко и с пользой.
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14 июня, пятница

В Зале Врубеля Государственной Третьяковской галереи состоится вечер камерной музыки с участием выдающихся исполнителей из Израиля, Италии и России. Этот концерт является заключительным в ежегодном музыкально-образовательном проекте "Мастера мирового исполнительского искусства – молодым талантам России", призванный укрепить культурное сотрудничество и объединить исполнительские традиции мировых музыкальных держав. Выступают: Яир Клесс (скрипка, Израиль), Клаудио Монтафия (флейта, Италия), Трио имени Рахманинова.  В программе: шедевры камерной музыки Моцарта, Вебера и Мендельсона.

В усадьбе Кусково открылся второй Международный фестиваль классической музыки "Шереметевские сезоны" фонда Бельканто. 14 июня состоится "Час Моцарта". Это будет концерт при участии оркестра Antonio orchestra, скрипка – Хироко Нинагава (Япония), клавесин Олеся Кравченко. Прозвучит "Маленькая ночная серенада", Дивертисмент для струнного квартета, Турецкое рондо, Концерт для флейты с оркестром.

В Государственном Кремлевском Дворце выступит Денис Мацуев. Именитый музыкант пригласил своих друзей, ведущих джазовых музыкантов страны, а также молодое поколение талантов. Специальный гость концерта американская соул-дива Шенда Рул – певица, композитор, поэтесса и актриса. Это будет вечер неожиданных дуэтов и трио, неординарных сочетаний ритмов и гармоний и, конечно, головокружительных джазовых импровизаций.

Денис Мацуев. Фото: kremlinpalace.org

Зеленый театр ВДНХ откроется после трехлетней реконструкции. К этому событию приготовлен масштабный концерт с участием известных российских артистов и музыкантов. На одной сцене выступят любимцы рок– и джаз-фестивалей Антон Беляев, группы Therr Maitz и "Моя Мишель", а также дуэт Two Siberians и коллектив Sirotkin. В день открытия вход на мероприятие будет бесплатным, по предварительной регистрации. Также этим летом в Зеленом театре ВДНХ пройдут концерты Наргиз, Петра Налича, Пелагеи, групп “Мгзавреби”, “Моральный кодекс”, “Браво” и Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы.

15 июня, суббота

В Outlet Village Белая Дача начнется Shopping Cruise. Раз в месяц в торговом комплексе будут проходить тематические выходные, посвященные одной из стран мира: первой станет Франция. Гостей в этот день будет ждать живая музыка, художники-шаржисты, а также бар с игристым вином и коктейлями. Вечером атмосферу создат DJ-сет от Dasha Malygina. Но главное – это скидки до 80% на одежду и аксессуары известных брендов: Boss, Calvin Klein, Furla, Sandro, Maje, Rendez-Vous и многих других.

В лофте "Весна" известные секс-блогеры дадут первый открытый meet-up. Это будет большое пятичасовое мероприятие, где каждый сможет поделиться своим мнением о проблеме и задать спикеру интересующий вопрос. Выступят блогеры Мария Арзамасова (masha_davay), Татьяна Никонова (nikonova.online),Елена (автор телеграмм-канала "Лена и ее члены"), а также Евгения Назимова, врач-гинеколог высшей квалификационной категории, член Российского общества гинекологов-эндокринологов и Европейского общества по контрацепции. Будут затронуты в частности вопросы коммуникации в сексе, рассказано, как решить сексуальные проблемы и как достичь гармонии в отношениях.

Фото: www.globallookpress.com

В "Лужниках" выступит знаменитая группа Muse. Это коллектив, который способен собирать огромные стадионы, приводя в восторг поклонников рок-музыки своими мощными гимнами и пронзительными балладами. На этот раз британцы приготовили супер-шоу с мощным звуком и неожиданными спецэффектами. Многотысячной аудитории музыканты готовы предложить композиции из нового альбома "Simulation Theory", а также уже полюбившиеся и ставшие хитами песни прошлых лет.

16 июня, воскресенье

В музее-заповеднике Коломенское пройдет концерт "Рок-хиты на шотландских волынках", где гости смогут насладиться культовыми композициями ХХ века в уникальном звучании волынок и фортепиано. Будут исполнены лучшие хиты The Beatles, AC/DC, Deep Purple и многих других групп. За музыку будет отвечать оркестр City Pipes и пианист Иван Ипатов. Стоит напомнить, что на протяжении всего лета концерты Международного фестиваля искусств "Мистерия" фонда "Бельканто" можно будет услышать в шатре при дворце царя Алексея Михайловича. Всего состоится 12 концертов различной стилевой направленности – от классики до музыки "Игры престолов".

17 июня, понедельник

В "Союзе Композиторов" ценителей традиционно ждет танцевальный проект Tablao Flamenсo. Это клубный вариант представления фламенко во трех его формах: cante (пение), baile (танец), guitarra (гитарное искусство), где публика и артисты существуют в едином пространстве. Здесь задействовано несколько профессиональных коллективов из России, а также приглашенные артисты из Испании, которые добавляют столичным мероприятиям особый аутентичный колорит.

18 июня, вторник

Фото: mmdm.ru

В Московском Международном Доме Музыки зрителей ждет мультимедийный проект с использованием проекций звездного неба и космоса под названием "Орган и гусли. Бах и Русская музыка". На сцену выйдут петербургские музыканты Елизавета Панченко (композитор, мультиинструменталист) и Анастасия Фомина (гусляр, обладательница Премии Правительства Санкт-Петербурга). Молодые таланты объединили в удивительном дуэте два, на первый взгляд, далеких во всех отношениях инструмента, услышав в них объединяющее "космическое", "божественное" начало. Прозвучат сочинения Вивальди, Баха, Березовского, Бортнянского, Шаханова, Бибергана и Панченко. Для особой атмосферы в этом удивительном музыкальном путешествии зрителей будут сопровождать картины звездного неба и космоса, проецируемые на потолок зала.

В Соборной палате состоится концерт "Времена года. Чайковский". На сцену выйдет Георгий Чаидзе – молодой пианист, финалист Международного конкурса имени Вана Клиберна, выпускник Московской консерватории. Его сольная программа – "путешествие длиною в век": от поздней, 30-й сонаты Бетховена к лирическим страницам музыки Ф. Шопена, С. Рахманинова, А. Скрябина. Композиционным центром программы станет знаменитый фортепианный цикл П.И. Чайковского "Времена года".

19 июня, среда

В Московском Международном Доме Музыки состоится концерт "Игры в джаз с Даниилом Крамером". Программа пройдет в джазовом ключе – как импровизация. Зрителей ждет танго, фламенко и сальса, джаз, джаз-рок и классическая музыка – на глазах  у публики мэтры джаза создадут уникальные и яркие произведения. Концертные программы "Игры в джаз" – визитная карточка Даниила Крамера. Он с успехом проводит их уже несколько лет на разных столичных площадках, приглашая коллег по джазовому цеху к совместному музицированию.

Даниил Крамер. Фото: mmdm.ru

В кинотеатре "Октябрь" пройдет ежегодная конференция по SMM в России – SMMoscow 2019. На одной площадке соберутся известные спикеры и эксперты ИТ-отрасли, а также представители смежных сфер, таких, как реклама, PR, маркетинг, HR и многие другие для того, чтобы обсудить не только главные тренды SMM-маркетинга в 2019 году, но и определить ключевые тенденции следующего года. Докладчики SMMoscow расскажут участникам, где брать идеи для оригинального контента и как не ошибиться при выборе лидера мнений для сотрудничества. А также обсудят различные маркетинговые стратегии: какие из них работают на прирост аудитории, а какие для преумножение дохода. В рамках мероприятия выступят: Екатерина Назарова (Facebook&Instagram), Кирилл Пыжов (CMO Mamsy.ru), Алиса Задорожная (R:TA), Михаил Кафанов (Тинькофф) и многие другие.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит коллектив Zarabi. Это известная группа из Марокко: певица Ум Эль Гайт и ее музыканты. Их стиль рисует звуковые пейзажи Марокко во всем его многообразии – с бескрайними песками, пальмовыми рощами, зелеными равнинами. А завораживающий голос солистки, одновременно нежный и мощный, балансирует между разными эмоциями. Сама Ум – не только исполнительница, но также автор текстов и музыки. В ее творчестве перемешано невероятное количество разных элементов традиционной и профессиональной, западной и восточной музыки, будь то ритуальные песнопения гнауа, арабские мелодии, африканские ритмы, соул, R'n'B, импровизации американского джаза и многое другое.

20 июня, четверг

В Московском Международном Доме Музыки выступит Мужской хор Московского Данилова монастыря. Это будет традиционный летний концерт по заявкам зрителей. Визитная карточка коллектива – особая манера исполнения "словно на одном дыхании", непрерывно длящимся звуком, наследующая византийской традиции. С 1994 года Праздничным Патриаршим мужским хором Московского Данилова монастыря руководит регент Георгий Сафонов — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Первого Всероссийского конкурса дирижеров.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет на Большой сцене спектакль "Шут и Свадебка" на музыку "Свадебки" Игоря Стравинского и "Сказки про шута, семерых шутов перешутившего" Сергея Прокофьева. Постановку создали хореографы Кирилл Симонов и Патрик де Бана, музыкальный руководитель проекта – главный дирижер театра Алевтина Иоффе. Кирилл Симонов рассказывает: "Задумывая спектакль на эту грандиозную, очень русскую музыку Сергея Прокофьева, мы с художниками Екатериной Злой и Александром Барменковым решили сделать постановку с фольклорным акцентом, что сегодня встречается крайне редко. [...]У нас же это будет рассказ с элементами комикса, компьютерной бродилки – и реминисценциями на модные дефиле Дольче Габбана и Версаче, которые использовали русские мотивы в своих коллекциях".

В концертном зале "Зарядье" состоится концерт "Короли контрабасов". На сцену выйдет дуэт главных "тяжеловесов" симфонического оркестра и оркестра народных инструментов: контрабаса и балалайки-контрабаса. Музыканты-виртуозы Артем Чирков (лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы контрабасов Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии) и Михаил Дзюдзе (заслуженный артист России, единственный в мире солист-контрабас-балалаечник) объединились, чтобы продемонстрировать, как два инструмента-родственника из разных сфер могут дополнять друг друга, и какие бесконечные репертуарные возможности открываются перед ними. Зрителей ждут оригинальные и изобретательные аранжировки пьес Баха, Вивальди, Листа, Римского-Корсакова, Бартока, Пьяццоллы, Морриконе, а также абсолютно новые пьесы, написанные специально для проекта.

14 июня 2019, 11:38

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