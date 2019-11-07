Как вдохновлять мужчину на успех

Умению строить отношения нужно учиться. Часто мы не знаем, как это делать, думая, что все сложится само по себе, по щучьему велению. Вдохновлять мужчину – это навык, считает практикующий психолог Александр Шахов. Как развить его и сделать отношения крепкими и яркими, он рассказал "Дни.ру".

Первое – будьте привлекательной и слегка недоступной. Это во все времена делало из мужчин рыцарей и вдохновляло на подвиги. Но если цель всегда доступна, всегда рядом, она становится не такой уж ценной. Быть женщиной – это искусство создавать интригу, быть рядом, но ускользать. Быть беззащитной и желанной. Тогда мужчина всегда будет начеку и не позволит себе пренебрегать любимой.

Эксперт также рекомендует женщинам напоминать об успехах партнера. Оказывается, это свойство мужской памяти – забывать о своих подвигах и сомневаться. Когда драконы окружают, им нужен близкий человек, который шепнет: "Ты раньше и не таких побеждал. Вспомни, как ты одолел того огнедышащего. А Кащея Бессмертного вообще только ты смог побороть. А он ведь Бессмертный!". Та женщина, которая напоминает мужчине в минуты трудностей о том, кто он такой и становится ему самой близкой.

И третий способ мотивации, один из самых сильных – верить в мужчину. Вера – есть верность. Причем, не только в интимном смысле, что само собой разумеется, а уверенность в том, что ваш партнер самый умный, сильный, что он справится с любой ситуацией. Мужчина, в которого верит женщина, принесет весь мир к ее ногам. И если вы выбрали своего человека, то верьте. Или уходите. Для мужчины нет ничего хуже, чем понимание того, что близкие ему люди сомневаются в его силах и ставят под вопрос его умения.