Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами

Проблема во взаимоотношениях с близкими людьми у большинства стоит очень остро. Многим знакома ситуация, когда родители продолжают учить жизни дочь, которая уже повзрослела и завела свою семью. Или когда, вступив в новую ячейку общества, ей приходится уживаться со свекровью.

Как определить, что обстановка накалилась и пора бить тревогу? Как не разрушить отношения и не довести их до ненависти между родными и близкими? Об этом "Дни.ру" рассказала профессиональный коуч, психолог, эксперт в области женской самореализации и саморазвития Алекс Минченкова.

Виды психологического насилия

Психологическое насилие опасно тем, что не оставляет видимых, физических "следов" на жертве. Но оно обладает не менее разрушительным воздействием на психику и организм в целом.

С какими проблемами в отношениях можно столкнуться чаще всего:

унижение, в том числе и публичное, с помощью критики, брани, оскорблений;

осуждение, высмеивание – как наедине, так и в присутствии других членов семьи, друзей, коллег, знакомых;

игнорирование и презрение (бойкот);

угрозы и запугивание, грубое обращение;

деспотизм, который проявляется в постоянном контроле всех сфер жизни – круга увлечений, друзей, трат, времяпрепровождения и др.;

третирование, когда жертве постоянно указывают на "недостатки" и "промахи";

сваливание вины за неудачи в жизни тирана, а иногда – и семьи в целом;

слежка;

социальная изоляция, вытекающая из запрета на общение;

чрезмерные (завышенные) требования;

прессинг, развитие чувства вины и чувства тревоги у жертвы.

Негативные последствия токсичных отношений

Жертва психологического насилия не может вести полноценную жизнь, во всех ее аспектах: личном, семейном, общественном, творческом и прочих. Она страдает от снижения самооценки, неуверенности в себе. Ее постоянно сопровождают негативные чувства – страх, тревога, раздражительность, гнев, замыкание в себе, агрессия, эмоциональная закрытость, беспомощность. В результате это может привести к депрессии или посттравматическому расстройству.

Не редки случаи, когда реакция на психологическое насилие проявляется на физическом уровне в виде тошноты, потери сознания, проблем с пищеварением, соматических заболеваний. Люди, столкнувшиеся с "семейным тираном", часто испытывают проблемы с социализацией, страдают от личностных расстройств.

Что делать, чтобы не допустить усугубления ситуации и купировать ее еще на начальной стадии?

Соблюдайте дистанцию

В отношениях с близкими людьми всегда должна быть определенная дистанция. Речь здесь идет и о физическом расстоянии во время общения, и о внутреннем "личном пространстве", в которое нельзя вторгаться. Комфортная физическая и психологическая "дистанция" у каждого человека своя. В физическом плане, для кого-то абсолютно нормально целоваться и обниматься при встрече или на прощание, похлопывать или гладить по руке в знак утешения, а кого-то это раздражает и кажется грубым вторжением на личную территорию.

На психологическом уровне для одних людей считается приемлемым, когда партнер заглядывает через плечо, чтобы посмотреть, что вы делаете в своем телефоне, или залезть в ноутбук и начать читать ваши переписки. А другие будут просто шокированы такой бесцеремонностью. Если вы чувствуете, что у вас нарушена какая-либо из "дистанций", то это повод задуматься над дальнейшим развитием ваших взаимоотношений.

Что делать?

Запомните: в любых отношениях между близкими людьми необходимо учитывать то, что нравится другому. Многие люди забывают о простом, но наиболее эффективном способе решения подобной проблемы – разговоре. Выберите время и обсудите с партнером все моменты, которые для вас являются важными и принципиальными, в плане соблюдения дистанции. Расскажите, что вдохновляет и радует, а что, наоборот, напрягает. Договоритесь избегать подобных раздражающих ситуаций. Если самостоятельно разобрать ситуацию и прийти к согласию не получается, хорошим вариантом станет психологическая терапия для пар.

Личные границы

Личные границы – очень важный аспект в жизни каждого человека. Вряд ли кому-то понравится, что им манипулируют или используют в своих целях. В то же время, если у вас не очерчена собственная психологическая территория, очень высок риск попасть под подобное разрушительное влияние.

Прежде чем продолжать свои взаимоотношения, проверьте, насколько хорошо вы знаете свои границы. Для этого достаточно ответить на пару вопросов:

Как часто вы делаете то, о чем вас просят, при том, что делать вам этого не хочется?

Как часто вы ощущаете чувство вины и долга перед вашими родными?

Если на оба вопроса вы ответили "часто", то стоит бить тревогу: психологические границы у вас попросту отсутствуют, и другие люди постоянно пользуются этим, вторгаясь в ваше личное пространство.

Что делать? Необходимо, не откладывая, проработать вопрос. Потому что если вы продолжите отношения, в которых не умеете говорить "нет", то рано или поздно они станут токсичными для вас и могут привести к большому конфликту. Если вы дорожите своими близкими и не хотите, чтобы между вами была одна лишь ненависть и злость, то начните действовать уже прямо сейчас.