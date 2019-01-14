Фотография яйца покорила народ
4 января пользователь под ником Worldrecordegg опубликовал снимок куриного яйца на белом фоне. "Давайте вместе установим рекорд по количеству лайков в Instagram. Давайте побьем нашего главного конкурента – модель Кайли Дженнер, у которой 18 миллионов лайков! У нас все получится!" – написал он.
Создатель аккаунта сопроводил пост такими хештегами, как #LikeTheEgg ("лайкните яйцо"), #EggGang ("банда яйца"), #EggSoldiers ("солдаты яйца"), передает Ura.ru. За десять дней фотография успела собрать более 25 миллионов лайков и около миллиона комментариев, сообщает агентство НСН.
Необычную инициативу поддержали пользователи со всего мира. "У меня аллергия на яйца, но я все равно поставлю лайк", "Поздравляю с установлением нового рекорда!", "Кто внутри яйца: мальчик или девочка?", "Я почувствовала себя причастной к истории после того, как поставила лайк этому посту", "Я невероятно горд за того человека, который создал этот аккаунт".
Ранее в Сети распространилось видео с оптической иллюзией, которая привела в замешательство пользователей. На записи зрители видят большое поле пшеницы. Вскоре оказывается, что это реалистичный рисунок на стене: рядом сидит художник с кистью.
У молодой женщины сдали нервы
Автомобилисты в ужасе
Она дала большое интервью
Балерину подвели мощные плечи