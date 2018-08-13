Рецепт плова с перепелкой

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления необычного плова – с перепелками.



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