Рецепт плова с перепелкой
Вам понадобится: 12 потрошенных перепелов, 600 граммов баранины, 900 граммов риса для плова, 1 кг моркови, 800 граммов репчатого лука, 5 головок чеснока, 200 мл растительного масла, 150 мл хлопкового масла, 3 ст.л. зиры, 3 ст.л. сушеного барбариса, 2 ст.л. куркумы, 1 ст.л. сушеного граната, 2 ст.л. смеси для плова, соль – по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезаем не очень мелко, делим две части и первую партию обжариваем на хлопковом и растительном масле до коричневого цвета, а вторую партию до золотистого цвета. Достаем и отставляем на время.
В казан выкладываем баранину крупными кусками. Когда мясо подрумянится, добавляем немного обжаренного лука и выкладываем перепелов. Накрываем крышкой и тушим 5 минут. Затем добавляем оставшийся лук, морковь, нарезанную тонкой соломкой и тушим еще минут 15 под закрытой крышкой.
Рис промываем и добавляем все специи. В казан отправляем несколько головок чеснока и ровным слоем выкладываем рис, заливаем кипятком, закрываем крышкой и ждем 40 минут.
Время приготовления блюда – 1 час 30 минут.
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