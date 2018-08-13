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Lifestyle

Стоит ли "снижать планку" после 30 лет

Фото: GLOBAL LOOK press/Janus
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Многие женщины, не вышедшие замуж к 30 годам, или пережившие развод, то и дело слышат от окружающих, что им пора "снижать планку". Что время их расцвета прошло, пора соглашаться на синицу в руке и устраивать уютное гнездышко рядом со слесарем Гошей. Но все ли так однозначно? Как понять, что планка высока?  Есть три явных признака такого несовпадения.
прочитано 707 раз

Мужчина нужен женщине только для решения своих проблем.

Она представляет себе, как откуда ни возьмись появится принц, который заработает много денег, отвезет "на юга", воспитает сына-оболтуса, починит текущие краны, и займется, наконец, капремонтом. А все неприятности в ее жизни имеют место быть только потому, что "нет мужика". Такие женщины обычно ворчат точно так же, как и мужчины, которым мешает заработать жадное правительство, плохой президент и отсутствие богатых родителей. Все ворчат и ждут кого-то, не желая ударить пальцем о палец. А ведь если самой нанять людей для починки крана, постараться заработать больше, поговорить с сыном и затеять ремонт, то, может, и жизнь наладится? И там и до появления принца недалеко…

Фото: GLOBAL LOOK press

Мужчина вроде и нужен, но только идеальный. Те, кто встречаются в реальной жизни, вызывают отвращение.

Такое положение дел часто складывается тогда, когда женщина очень долго была одна, и уже отвыкла от мужского внимания. Юные принцы не преследуют ее на мерседесах, сверстники кажутся какими-то потрепанными. На самом деле причина такой придирчивости в выборе одна – отсутствие реального интереса мужчин. Потому что мужчина, старающийся произвести впечатление на женщину, может быть очень обаятельным. А с серой мышкой, которая неинтересна, и Мистер Вселенная покажется скучным. В этом случае я бы посоветовала женщинам обратить внимание на свой внешний вид – возможно, есть куда совершенствоваться. Глядишь, и мужчин вокруг сразу побольше.

Фото: GLOBAL LOOK press/a.isenegger

Мужчина нужен, но только как объект мечтаний. Делать какие-то конкретные шаги для того, чтобы его найти, не хочется. Внимание реальных мужчин быстро утомляет.

Этот третий признак характерен для мечтательниц, у которых, по сути, не так много свободного времени. Душевных сил на то, чтобы обедать, ужинать, а тем более завтракать с принцами, у них не остается. В их реальности просто нет места для мужчины, и не понятно, что с ним делать. В лучшем случае у них есть несколько часов в неделю на постельные эксперименты, и то если квартальный отчет уже написан. Таким дамам я бы посоветовала сначала освободить для мужчины достаточно места в своей жизни, чтобы он мог в ней появиться, а не пенять на качество мужиков.

Если же женщина красива, самодостаточна, свободна и ищет мужчину со сходными параметрами, то недостатков в претендентах быть не должно. Возможно, следует просто немного подождать…

13 августа 2018, 11:35

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