Никольская приготовила новый подарок

Среди российских городов Москва уверенно лидирует в борьбе за звание не только административной, но и гастрономической столицы страны. Стоит лишь вспомнить, что в 2018 году среди лучших ресторанов мира по версии авторитетного международного ресторанного рейтинга The world's 50 best restaurants оказалось целых три заведения из Первопрестольной – White Rabbit, Twins Garden и Selfie. Но столичные рестораторы явно не намерены останавливаться на достигнутом. Свидетельством тому стал запуск нового и, на сегодняшний день не имеющего аналогов, проекта. Речь идет о Twins Wine Space, которое расположилось на первом этаже отеля St.Regis, что на Никольской.

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