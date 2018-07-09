Никольская приготовила новый подарок
Заведение в формате винного бара с выраженной гастрономической составляющей создано известными московскими шеф-поварами Иваном и Сергеем Березуцкими (Twins Garden, Wine&Crab). Меню здесь подчеркнуто лаконичное и полностью умещается на одной страничке размером А4. Все позиции подобраны таким образом, чтобы максимально комфортно сочетаться с вином.
Тем не менее любое, даже самое простое, на первый взгляд, блюдо исполнено с большим знанием дела. Например, рикотту (кстати, изготовленную на собственной ферме) подают на теплом хлебе с желтыми томатами и красной икрой. Аргентинские маринованные креветки комбинируют с манго и соусом Шисо. Поросенка глазируют в мисо и сервируют с грибами и пакчой. Мягкопанцирного краба готовят во фритюре, а сопровождают маринованными огурцами и мини-булочками с юзу. А равиоли начиняют фермерской (опять же собственной) страчателлой и маринованной северной креветкой.
Разумеется, здесь есть и менее сложные закуски под вино, вроде колбасной и сырной тарелки, морепродуктов на льду, устриц или слегка схваченных на гриле перцев Падрон, сдобренных крупной солью и нежнейшим сырным муссом.
Однако главное место в TWS отведено вину. В карте насчитывается более 600 позиций по ценам, которые сложно найти даже в Европе, а в России конкурентных аналогов просто нет. Например, пятнадцатилетний бургундский пино нуар от Domaine Leroy обойдется в 4900 рублей, а шабли от Патрика Пьюза – за 3600 рублей.
Секрет щадящих цен предельно прост – Березуцким удалось наладить прямой импорт непосредственно от производителей. Благодаря этому обстоятельству к услугам гостей TWS имеется также отличная подборка старых винтажей из лучших винодельческих регионов мира, включая Бургундию и Бордо. Вряд ли в Москве найдется другое место, где за бутылку Chateau du Tertre 1983 года урожая возьмут всего 9200 рублей.
Обширнейшая винная карта закачана на айпады и имеет очень удобную навигацию по сортам винограда, регионам, годам урожая, стилистике и стоимости. Это позволяет легко и быстро сориентироваться в ассортименте, даже не обладая специальными знаниями в области мирового виноделия, а детали по конкретной бутылке всегда можно уточнить у сомелье.
Средний счет – 2000 рублей (без вина).
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