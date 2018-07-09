5 мифов о питьевой воде

Каждый с детства знает, что вода полезна для здоровья, но как же правильно ее пить? Существует масса мифов, которые навязываются нам глянцевыми журналами и блогами о здоровом образе жизни. Спешим развеять их.

Команда программы "НашПотребНадзор" на НТВ провела свое расследование, выяснила все тонкости правильного употребления воды и поделилась результатами с Dni.Ru.

Миф №1. Надо выпивать по восемь стаканов воды в день. Это омолаживает кожу, помогает худеть, оздоравливает сердце и суставы.

Пить воду, конечно, надо. Ведь даже кости на 1/5 состоят из воды, а мозг – на 72%. Однако восемь стаканов воды – это перебор. Такая рекомендация переходит из журнала в журнал, посвященных красоте и здоровью уже много лет. Но из псевдоврачей, которые подписываются под таким советом, никто, кажется, не знает, откуда он вообще взялся. А дал его в 1945 году Исследовательский совет при национальной академии наук США. Вот только совет написал, что почти два с половиной литра воды - приемлемое ежедневное потребление воды для большинства взрослых. И имелось в виду, что в эти два литра входят супы, чаи, кофе, соки, овощи, фрукты, все что вы съедаете и выпиваете за день. Но кто-то посчитал, что два литра это как раз восемь стаканов и исковеркал профессиональный совет. А ведь если выпивать такое количество воды, помимо еды и других напитков, то человек будет получать в двое больше жидкости, чем советовали американские исследователи.

Миф № 2. Если почувствовали жажду – значит наступило обезвоживание.

Это правда. Если губы шершавые и трескаются, если глаза "чешутся", или если просто во рту пересохло, значит у вас наступило обезвоживание. Так происходит если тело теряет больше двух процентов (2%) от привычного уровня жидкости. В результате меняется солевой баланс крови, на что очень остро реагирует мозг. Ведь сейчас жизненно необходимой соли в рационе человека больше, чем надо, а древним предкам она доставалась тяжело. А потому появились специальные рецепторы (осморецепторы), которые при изменении уровня соли бьют тревогу.

Миф № 3. Все напитки могут утолить жажду.

Дело в том, что есть напитки с обратным эффектом. Кофе, чай и газировка, например. Они жидкие, однако выводят воду из организма, усиливая эффект обезвоживания и жажду. Международный журнал "Питание и обмен веществ спортсменов" (International journal of sport nutrition and exercise metabolism) опубликовал исследование, доказывающее, что люди, которые пьют напитки, содержащие много кофеина, теряют больше жидкости. Ведь это вещество расширяет кровеносные сосуды и сужает сосуды почек. Через полчаса появляется мочегонный эффект в пропорциях один к двум. То есть выпил одну чашку крепкого кофе или чая, а вышло две.

С газировкой этот эффект достигается немного иначе. Когда человек пьет сладкие напитки, такие как лимонады, соки, газировку, где очень большое количество сахара, то происходит мнимое обезвоживание. Его на самом деле нет, но наш организм думает, что нам не хватает воды, поэтому появляется жажда и хочется пить еще больше. Это происходит, потому что сахар впитывается очень быстро. Буквально за 5-10 минут он будет в вашем организме и это повысит его концентрацию в организме, вокруг клеток. Жидкость из них будет выходить и рецепторы посылают сигнал головному мозгу, что водный баланс нужно восстановить.

Миф № 4. От холодной воды больше удовольствия, а значит она лучше и полезнее.

Бытует мнение, что холодная вода помогает похудеть, потому что организм тратит много калорий на ее согревание, а значит тратит энергию и вынужден пополнять ее из жировых складок, а значит и худеет. Доктор Роджер Клеменс из университета Южной Калифорнии доказал, что, согревая ледяную воду в желудке, организм тратит мало калорий, которые ни на что не влияют. Зато, если холодной водой запивать жирную еду, то в желудке этот жир не переваривается и, продвигаясь в толстый кишечник, вызывает расстройство. Да и сам желудок стремится избавиться от холодного, его стенки сокращаются, выталкивают не только жир, но и всю плохо переваренную пищу дальше в кишечник, где она просто гниет. В это время мозг не получает сигналов о том, что наступило насыщение.

Миф 5. Важно пить покупную воду.

Самый экономичный вариант – кипячение. Микробы умирают, хлор испаряется, лишние соли оседают на дне чайника. Но если солей в воде и так немного, то налегать на кипяченую воду нельзя. А покупать воду бессмысленно, если дома стоит фильтр. Но только если это не фильтр с системой обратного осмоса. Такие делают почти дистиллированную воду, то есть лишают ее любых примесей. А такая вода является лучшим растворителем и согласно исследованиям Всемирной Организации здравоохранения, проведенным в том числе и в России, вымывает кальций и соли из организма, приводя к проблемам суставов, сердца, обострению язвы, малокровию.