Рецепт чеченской лепешки холтмаш
Вам понадобится: 500
граммов кукурузной
муки, 100 граммов пшеничной муки, 250 мл воды, 50 граммов растительного масла, 100
граммов крапивы, 100 граммов черемши, 100 граммов творога, соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарезаем крапиву и черемшу, обжариваем на растительном масле. После смешиваем с творогом, добавляем немного масла и перемешиваем.
Замешиваем муку с водой. Лепим небольшие лепешки и помещаем на них начинку, обворачиваем тестом и плотно скрепляем, похлопывая руками придаем форму оладушки.
Лепешки отправляем в кипящую подсоленную воду и варим примерно 20 минут.
Время приготовления блюда – 45 минут.
Ведущая рассказала об ответственном шаге
На телепроекте произошел возмутительный инцидент
Елена Стебенева высказалась о шоу телеведущего
Движение будет ограничено