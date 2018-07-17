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Lifestyle

В играх взрослых проигрывают дети

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Любовь – прекрасное чувство, и так скажет каждый, кто хоть раз в жизни испытывал это чувство. И о любимом человеке говорить можно и хочется только хорошее. Но это прекращается вместе с чувствами и накопившимися обидами, а крест на когда–то радужных отношениях ставит слово "развод". И все можно было бы пережить, если бы центральное место не занимали дети…
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В самом начале отношений кажется, будто вы оказываетесь в сказке, и будете жить долго и счастливо. Но случается всякое, и с глаз спадает пелена влюбленности, оставляя шлейф разочарований, обид, раздражения и злости. Пройти через это и жить дальше можно – было бы желание. Но часто вместо цивилизованного решения вопросов бывшие возлюбленные начинают долгие споры и тяжбы. И ладно бы вопрос стоял только о разделе имущества, но ведь часто "дележ" касается детей, словно речь идет о неодушевленном предмете, а не о живом человеке, пусть пока еще и не взрослом.

Бывшие супруги часто не задумываются, как их разбирательства влияют на детей – главном "предмете" родительских споров. Но именно в этих спорах родители пытаются доказать, кто больше ребенка любит, с кем ему лучше жить и прочее, не задавая этих вопросов самому ребенку.

Приведу вам пример. Моя клиентка Вероника в свое время удачно вышла замуж за, как она тогда говорила, мужчину своей мечты. На самом деле многие женщины хотели бы видеть рядом с собой такого мужчину, как Александр – муж в буквальном смысле носил Веронику на руках и сдувал с нее пылинки. Жили они вместе 10 лет, были счастливы, у них росли замечательные дети – два сына и дочка. Но Веронике предложили интересную работу в Женеве, и она уехала, окунувшись с головой в новую жизнь, практически не давая о себе знать мужу и детям. Александр воспитывал детей один в течение трех лет, пока любимая жена строила карьеру. Он не выдержал таких отношений и подал на развод. У Вероники к тому времени начались новые отношения, она купила дом и планировала остаться жить в Швейцарии. Поэтому легко согласилась на развод. Даже раздел имущества занял немного времени. Но вот из–за детей у них возник серьезный спор.

Фото: GLOBAL LOOK press

Вероника хотела забрать детей к себе, мотивируя свое желание чувствами и бо́льшими перспективами в будущем – детей она действительно любила и очень хотела быть рядом с ними. Много было пролито слез в моем кабинете, когда мы обсуждали с ней этот вопрос. Я объяснила Веронике, что дети – не игрушка, они имеют право выбора, тем более, что долгие годы они ее не видели вовсе, росли с отцом. Вполне естественно, что у них большая обида к матери, они считают себя брошенными. И чтобы вернуть расположение и любовь детей, ей для начала надо начать с ними общаться. По прошествии времени, когда дети перестанут обижаться, можно заводить речь о совместной опеке, забирая их к себе на каникулы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Конечно, говорить о том, чтобы увезти детей в другую страну или просто другой город сразу, да и через 2–3 года, говорить нельзя – принять участие в воспитании и развитии, дать образование ребенку можно, и это обязанность обоих родителей. Но ребенка лучше оставлять в той среде, к которой он привык, постепенно прибавляя новое в его жизни.

Любые вопросы, касающиеся детей, родителями должны решаться мирно, а в первую очередь должны рассматриваться интересы самих детей, а потом желания и чувства родителей. А с 10 лет ребенок имеет право сам выбирать с кем жить. Игры взрослых во время развода часто сопряжены с моральной грязью, которой нельзя пачкать детей – какие бы правила игры взрослые не придумали для своего выигрыша, проиграют дети, а не бывший супруг. Любите своих детей, в первую очередь думая об их спокойствии и благополучии. 

17 июля 2018, 11:53

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