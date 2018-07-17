Почему люди не умеют радоваться и что с этим делать

Есть четыре базовых эмоциональных состояния, которые "зашиты" в нас от рождения: злость, страх, печаль и радость. Заметьте, в нас "зашито" неприятных переживаний больше, чем приятных. Все остальные переживания, такие как ревность, зависть, стыд, вина, скука – мы учимся переживать, становясь постепенно старше и социализируясь. И, тем не менее, если мы с вами попробуем составить список переживаний человека, то в этом списке эмоций со знаком "минус" будет гораздо больше, чем со знаком "плюс".

Но зачем нам именно такая "прошивка"? Почему бы не "зашить" в человека только приятные эмоции, зачем нам неприятные? И почему их больше? На эти вопросы Dni.Ru отвечает психотерапевт Татьяна Москвитина.

Дело в том, что в действительности неприятные переживания имеют для выживания человека гораздо более важное значение, чем приятные. Именно поэтому мы склонны замечать во внешнем мире, да и в себе тоже, что-то, что нас настораживает. Вот представьте себе, к примеру, такую ситуацию: древний человек научился разводить кроликов, потому что это ему очень пригодится для пропитания, и в его хозяйстве уже полсотни кроликов. Глядя на такое богатство, он, наверное, радовался. Но вот совсем недалеко послышался рев древнего медведя – и тут же все внимание древнего человека обратилось туда. И тут уже не до радости: страх вышел на первое место. Как же так? Кроликов ведь пятьдесят, а медведь один! Радость должна преобладать! Ан нет! Потому что в данном случае именно страх придаст силы древнему человеку, чтобы спастись.

Любая неудовлетворенная потребность человека сопровождается таким чувством, как злость. Если ребенку не давать игрушку, он будет злиться. Если взрослому человеку не выдавать зарплату, он тоже будет испытывать злость. Если вы не выспались, вы будете недовольны. Если вы голодны, вы злее, чем если вы сыты. Злость, помимо этого, помогает нам охранять свои границы, как физические, так и психологические. В случае с древним человеком именно злость (от страха, из-за нарушенной безопасности) заставит человека схватить оружие и защищать свою территорию.

И грусть – такое же необходимое чувство, как и предыдущие. Потому что именно грусть от утраты чего-то ценного, друга или родственника, позволяет нам сопереживать и понимать, насколько мы близки к этому человеку. Именно это минорное чувство показывает нам глубину нашей связи друг с другом. Ведь если мы не грустим по кому-то, значит, он для нас не ценен. А поскольку людям для выживания очень важно было вести племенной образ жизни, им необходимо было выстраивать взаимоотношения таким образом, чтобы связи были глубокими, иначе даже внутри племени можно поубивать друг друга.

Вернемся к радости. Радость – это, скорее, бонус для человека. Радость видна только на фоне неприятных эмоций. Это так же, как день и ночь, – одно без другого невозможно. Древние люди долго гнались за оленем, естественно, устали, голодные, обозленные, – и наконец олень повержен. Конечно, это радость. Пять лет учиться в институте, корпеть над учебниками, писать контрольные и курсовые – трудиться и переживать то тревогу, то злость, то разочарование – и в конце получить диплом – это ведь тоже радость! Получить премию – радость, а целый месяц переработок, сверхурочных – это усталость, злость, обида, может быть.

Конечно, хочется все время пребывать в радости. Тем более что и вся современная культура кричит об этом: "Жить нужно в кайф!", "Получай удовольствие от жизни!", "Наслаждайся каждым мгновением!" Но давайте задумаемся: а так ли это естественно для человека – все время радоваться? Скорее, нет. Более того, людей, которым все нипочем, которые постоянно радуются и подхихикивают, мы в конце концов начинаем считать "странненькими". На самом деле, очень важен баланс. И так же, как день сменяет ночь, радость должна сменять неприятные переживания.

Все проблемы начинаются тогда, когда человек "зависает" в каком-то одном состоянии: если в неприятных эмоциях – это может привести к депрессии, если в приятных – к мании. Поэтому уметь радоваться – это, безусловно, необходимо. Но не стоит и осуждать тех, кто не может разделить с вами вашу радость в данный момент в силу каких-то своих жизненных обстоятельств. Это не значит, что вы должны перестать испытывать радость, но и относиться уважительно к чувствам и переживаниям другого человека тоже необходимо. Также не стоит и "залипать" на негативных переживаниях, превращаясь в зануду, "жертву обстоятельств" или брюзгу. В этом случае полезно помнить, что, кроме лягушек, существуют еще и бабочки, и мир достаточно хорош, чтобы в нем жить.

Как психолог могу сказать: испытывайте всю гамму переживаний! Именно это делает жизнь интересной и богатой!