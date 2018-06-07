Обколотую Лопыреву вывели на чистую воду

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Четверг 7 июня
Лента новостей
21:04
Команда Черчесова получала шикарные премии за позорные матчи
21:01
Обеспеченная Чехова обобрала собственного отца
20:51
Телефонные террористы заминировали Генпрокуратуру
20:36
Умер один из создателей самолета "Руслан"
19:42
Лишили надежды: больной раком российский актер выругался из-за врачей
19:32
Многодетному отцу снизили процент по ипотеке после общения с Путиным
19:19
Житель Уфы устроил стрельбу у торгового центра
18:59
Волгоградцу грозит тюрьма за совершенное 15 лет назад убийство
18:50
Путин о внуках: Хотелось бы больше общаться
18:50
Нижегородцы устроили "похороны" забору на набережной
18:28
Ростовского преподавателя заподозрили в получении 47 взяток
18:10
Сестра отказалась крестить ребенка Рапунцель из "Дома-2"
18:00
Захваленная Путиным певица показала прелести
17:58
Ученые нашли ключ к победе над раком
17:37
Депутаты Госдумы провели тренировку перед матчем с командой бундестага
17:36
Бледанс в инвалидной коляске завизжала от ужаса
17:15
Путин рассказал о преемнике
17:10
"Стыдно должно быть": ведущие возмутили хамством на прямой линии с Путиным
16:51
Женщину-трансгендера заставили раздеться в мужской примерочной
16:31
Госдума решила продлить весеннюю сессию
16:20
У скандалиста Ефремова отнимают театр
16:13
Выселенной на болото Меган Маркл осточертела королевская жизнь
16:07
Ссоры и ревность: Собчак рассказала об отношениях с Бузовой
15:48
Ижевского пьяницу посадили на шесть лет за поливание людей кипятком
15:47
Интимный вопрос в прямом эфире смутил Путина
15:47
Ученые открыли новое свойство кофе на работе
15:38
Новосибирские почтальоны сшили костюм для сотрудника-кота
15:29
В Нижнем Тагиле бывший зэк убил подругу на глазах у детей
15:29
Дочь отреклась от изуродованного Галкина
15:21
Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину
15:14
"Улыбайся и терпи": Елена Малышева объявила голодовку
14:49
Путин строго предупредил зарвавшегося Порошенко
14:49
Что не так с молодым любовником Светланы Бондарчук
14:47
Под Ростовом сгорел пассажирский автобус
14:41
Под Тюменью разыскивают педофила в калошах
14:32
Путин сделал серьезное заявление о борьбе с раком
14:25
На Урале в городском болоте утонул студент
14:18
Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни
14:17
В Саратове загорелся мусорный полигон
14:11
"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
13:50
Российские магазины завалены поддельным молоком
13:48
Путин дал совет затравленному Абрамовичу
13:48
В Красноярске в день прямой линии резко подешевел бензин
13:40
Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в собственной квартире
13:29
Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину
13:28
Звезды оплакивают потерю беременной Кудрявцевой
13:25
Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018
13:16
Путин поставил на место некультурного губернатора
12:55
Как заработать на ЧМ-2018
12:50
Госдума поднимет вопрос увеличения поддержки инвалидов осенью
12:48
Умер автор хитов Киркорова
12:47
"ЕР" берет вопросы семьи и детства под особый контроль
12:36
Президент объяснил серьезные перестановки в правительстве
12:33
Путин назвал причину взлета цен на бензин
12:32
Порезанную и окровавленную Елену Яковлеву вытащили из моря
12:30
Красавице Загитовой поставили подножку после победы на Олимпиаде
12:24
На прямой линии с Путиным случился казус
12:02
Прямая линия с Владимиром Путиным. Online
11:53
"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки
11:50
Дело в привычке: молодежь лишает Россию пенсии
11:43
Во дворе дома под Архангельском нашли мертвого подростка
11:36
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на Украине
11:25
"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне
11:22
Москвичей предупредили об опасном ветре
11:14
В Москве насильник напал на трех женщин за ночь
11:07
Полковнику Захарченко могут вернуть восемь миллиардов
10:51
В Домодедово нашли бомбу
10:41
У торгового центра в Уфе обстреляли людей
10:18
О беременности Матильды Шнуровой сообщили в Сети
10:14
Выявлена смертельная опасность слишком долгого сна
10:13
Пять депутатов заседали во всех семи созывах Госдумы
09:58
На Дагестан напали полчища саранчи
09:55
"Какой кадр!": 49-летний Стриженов умилил фотографией с младенцем
09:47
В НАТО опровергли нападение России на Украину
09:42
Прыткий лось устроил аварию в Петербурге
09:35
Обнародовано уникальное видео из космоса
09:29
На Урале из-под земли забил кровавый ручей (видео)
09:26
Слепнущая Удовиченко вцепилась во врача с призывом о помощи
09:13
На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
09:00
Защитник сборной России пригрозил укусить Суареса на ЧМ-2018
08:43
Боксера Геннадия Головкина лишили титула чемпиона мира
08:33
Пригожин показал фото венчания с Валерией
08:32
Известного американского певца избили в центре Одессы
08:26
Россиянам добавят еще один выходной
08:18
Виторган скорбит из-за смерти знаменитого режиссера
08:00
Самойлову втянули в дикий скандал на ЧМ-2018
05:59
Умерла режиссер Кира Муратова
23:23
Матерщинник Киркоров придумал новую провокацию с Пугачевой
22:00
Кто лишится кресла после прямой линии с Путиным
21:59
Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"
21:55
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
21:40
Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото
21:38
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
21:10
Сеть взорвал ролик варки яиц с помощью магии (видео)
21:05
Яшин не получил поддержку ни одной из партий
21:01
Центр Москвы парализован из-за пожара
20:54
Астраханец до смерти забил мать за просьбы перестать пить
20:38
Шесть признаков близкой смерти
20:30
Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием
20:21
Волочкова спуталась с таксистом в разгар гнусной склоки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
Разъяренный Казаченко устроил драку у Малахова
Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
Отдавшего Крымский мост Ефремова гонят из России
Lifestyle

Обколотую Лопыреву вывели на чистую воду

Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press
Посол чемпионата мира 2018 года – модель Виктория Лопырева, поражает поклонников своей идеальной внешностью. У тех, кто давно следит за успехами телеведущей, практически нет сомнений, что девушка неоднократно корректировала лицо и тело с помощью множества пластических операций. Каких именно – выясняли Dni.Ru.
прочитано 1097 раз

"Виктория – очень красивая девушка и, наверное, только пластический хирург заметит изменения, связанные с ее внешностью. Я специализируюсь на ринопластике, поэтому однозначно могу сказать, что операции по изменению формы носа у Виктории были, и, скорее всего, и не одна. Предположу, что в детстве у нее была травма носа. Это видно по ее ранним фотографиям. На них видна горбинка и есть заметное искривление оси. По фотографиям следующих лет видно, что Виктория сделала операцию по ринопластике, но то ли операция была не удачной, то ли ситуация была осложнена травмой в детстве – на фотографиях видна неравномерность кончика и спинки носа. На это указывает тяжелый, грузный кончик носа. К сожалению, так бывает, что после первой операции, особенно, если были травмы носа, на кончике носа образуются рубцовые ткани, которые приводят к деформации", – рассказал Dni.Ru пластический хирург Арташес Айрапетян.

Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press

Потом, по мнению эксперта, у телеведущей была еще одна операция, в результате которой Лопырева стала обладательницей аккуратного и симметричного носа, органично подходящего к ее лицу. 

Не исключено, что Виктория меняла форму носа поэтапно. "Есть такое направление в пластической хирургии – бьютификация, – пояснил Айрапетян. – Это операции, выполняющиеся в несколько этапов, с последующей коррекцией рубцовой ткани. Метод позволяет формировать красивый треугольник кончика носа. При повторных операциях есть возможность учитывать индивидуальные особенности формирования рубцовой ткани и достигать желаемого результата. Данная техника очень распространена на Западе, и большинство зарубежных звезд именно поэтапно выполняют многие пластические операции, чтобы корректно и незаметно корректировать свою внешность и в результате видеть в зеркале то лицо, о котором мечтаешь".   

Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press

"Вероятно, Виктория удалила комки Биша, потому что на фотографиях последних лет у нее прекрасно очерченные изящные скулы. Такую линию и дает такая операция. Больше никаких категоричных хирургических вмешательств не было. Губы явно скорректированы инъекциями  гиалуроновой кислоты, на лбу и области вокруг глаз были выполнены инъекции ботокса. Может показаться, что у нее изменилась форма глаз, но я не вижу следов хирургического вмешательства. Такой эффект может быть получен коррекцией формы бровей и, возможно, сменой стилиста", – добавил он.  

7 июня 2018, 20:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Новая пассия Смолова побила Лопыреву

567

комментарии

Политика

Путин рассказал о преемнике
"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
Украину решили принять в НАТО
Россия влепила пощечину эстонским русофобам

Шоу-бизнес

Глюк’oZa в прозрачном платье взбудоражила народ
Лишили надежды: больной раком российский актер выругался из-за врачей
Смеющийся Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
Сестра отказалась крестить ребенка Рапунцель из "Дома-2"

Проишествия

Учителя года судят за секс с тремя школьницами
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
В Москве полуголый охранник избил покупателя тележкой (видео)

Lifestyle

Умер автор хитов Киркорова
Виторган скорбит из-за смерти знаменитого режиссера
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье

Телеведущая продемонстрировала фигуру
Шоу-бизнес

На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова

Высказывание актера не пришлось по вкусу ни россиянам, ни украинцам
Шоу-бизнес

"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне

Актер не контролирует себя
Шоу-бизнес

"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки

Общественность неоднозначно отнеслась к фото папарацци

Гороскоп

Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации
Трудоголик Гармаш резко изменился
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

Спорт

Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину
Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018
Красавице Загитовой поставили подножку после победы на Олимпиаде
Таблица ЧМ-2018

Регионы

Путин поставил на место некультурного губернатора
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru