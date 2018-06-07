Обколотую Лопыреву вывели на чистую воду

Посол чемпионата мира 2018 года – модель Виктория Лопырева, поражает поклонников своей идеальной внешностью. У тех, кто давно следит за успехами телеведущей, практически нет сомнений, что девушка неоднократно корректировала лицо и тело с помощью множества пластических операций. Каких именно – выясняли Dni.Ru.



"Виктория – очень красивая девушка и, наверное, только пластический хирург заметит изменения, связанные с ее внешностью. Я специализируюсь на ринопластике, поэтому однозначно могу сказать, что операции по изменению формы носа у Виктории были, и, скорее всего, и не одна. Предположу, что в детстве у нее была травма носа. Это видно по ее ранним фотографиям. На них видна горбинка и есть заметное искривление оси. По фотографиям следующих лет видно, что Виктория сделала операцию по ринопластике, но то ли операция была не удачной, то ли ситуация была осложнена травмой в детстве – на фотографиях видна неравномерность кончика и спинки носа. На это указывает тяжелый, грузный кончик носа. К сожалению, так бывает, что после первой операции, особенно, если были травмы носа, на кончике носа образуются рубцовые ткани, которые приводят к деформации", – рассказал Dni.Ru пластический хирург Арташес Айрапетян.

Потом, по мнению эксперта, у телеведущей была еще одна операция, в результате которой Лопырева стала обладательницей аккуратного и симметричного носа, органично подходящего к ее лицу.

Не исключено, что Виктория меняла форму носа поэтапно. "Есть такое направление в пластической хирургии – бьютификация, – пояснил Айрапетян. – Это операции, выполняющиеся в несколько этапов, с последующей коррекцией рубцовой ткани. Метод позволяет формировать красивый треугольник кончика носа. При повторных операциях есть возможность учитывать индивидуальные особенности формирования рубцовой ткани и достигать желаемого результата. Данная техника очень распространена на Западе, и большинство зарубежных звезд именно поэтапно выполняют многие пластические операции, чтобы корректно и незаметно корректировать свою внешность и в результате видеть в зеркале то лицо, о котором мечтаешь".

"Вероятно, Виктория удалила комки Биша, потому что на фотографиях последних лет у нее прекрасно очерченные изящные скулы. Такую линию и дает такая операция. Больше никаких категоричных хирургических вмешательств не было. Губы явно скорректированы инъекциями гиалуроновой кислоты, на лбу и области вокруг глаз были выполнены инъекции ботокса. Может показаться, что у нее изменилась форма глаз, но я не вижу следов хирургического вмешательства. Такой эффект может быть получен коррекцией формы бровей и, возможно, сменой стилиста", – добавил он.