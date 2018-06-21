Дети мундиаля: стоит ли влюбляться в иностранцев

Накануне Чемпионата мира по футболу на улицы российских городов хлынули толпы фанатов из всех уголков земли. Эмоции зашкаливают, спортивный азарт подогревает кровь. Как тут не поддаться накалу страстей и не влюбиться в какого-нибудь знойного бразильца или статного скандинава? Тем более, есть неплохой шанс охмурить заезжего красавца, выйти замуж и рвануть подальше из России в поисках лучшей жизни.

Об этом мечтают многие российские девушки и сломя голову пускаются навстречу любовным приключениям. Конечно, в делах амурных нет границ, но так ли безоблачна жизнь с иностранцем, и какие подводные камни скрывает семейная жизнь за границей? Об этом Dni.ru поговорили с психологом Люцией Сулеймановой и экспертом по международному праву, адвокатом Екатериной Духиной.

Пикантную тему для обсуждений подкинули и отечественные депутаты. Так, незадолго до начала Мундиаля председатель Комиссии Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва обратилась к россиянкам с просьбой не вступать в сексуальные отношения с иностранцами. По мнению парламентария, заморские принцы могут оказаться нечистыми на руку. Обманут честных русских женщин и разъедутся по своим "заграницам", а им потом в одиночку детей поднимать.

Разумеется, на фоне футбольной эйфории легко потерять голову и поддаться вспыхнувшей страсти, считает психолог Люция Сулейманова. Интерес россиянок к иностранцам она объясняет поиском новых необычных ощущений. "Женщины пытаются найти и создать такие отношения, которые не могут им дать соотечественники. Это не значит, что русские мужчины хуже заграничных. Просто у некоторых девушек просыпается тяга к экзотике", – говорит эксперт.

Есть и другая категория женщин, которые в погоне за лучшей долей мечтают уехать из России. Выходя замуж за иностранца, многие действительно добиваются своей цели. Ведь в нашей стране представительницы прекрасного пола не сильно избалованы, а за границей они получают условия жизни, которые их удовлетворяют. Однако следует помнить, что далеко не все мимолетные романы заканчиваются свадьбой, а брак не всегда гарантирует счастливый семейный союз. "Гораздо чаще, уезжая за рубеж, девушки сталкиваются с большими проблемами, – рассказывает психолог. – Причина тому – разница в менталитете, традициях и культуре. В наших соотечественницах исторически заложено, что мужчина ей обязан, но у европейцев совсем другие взгляды. Они привыкли к независимым, самостоятельным женщинам, которые работают и вкладываются в семейный бюджет наравне с мужем".

По мнению Люции Сулеймановой, для успешного замужества с иностранцами славянским девушкам нужна хорошая база. Это и финансовый фундамент, и свободное владение языком, и качественное высшее образование. Именно поэтому счастливые международные браки, как правило, возникают не просто из мечты о заморском принце, а становятся результатом упорного труда и удачного стечения обстоятельств. Например, будущие супруги могли вместе работать в международной компании и часто встречались по службе.

Понятно, что сердцу не прикажешь, но прежде чем бросаться в любовный омут с головой, следует взвесить все "за" и "против", советует адвокат Екатерина Духина. Если иностранец, как говорится, поматросит и бросит, вряд ли удастся заставить его платить алименты. Так было после Олимпиады, когда сотни россиянок остались матерями-одиночками. "Дело в том, что у России отсутствует соглашение о взаимном исполнении судебных дел в области семейных отношений с большинством европейских стран, – поясняет юрист. – На практике это значит, что в случае появления на свет ребенка в результате союза россиянки и иностранного гражданина, обязать отца принимать участие в его воспитании будет невозможно. Любовь любовью, но закон не позволит решить ситуацию в пользу маленького человека".

Другая история, если женщина вступила в брак и эмигрировала на родину супруга. В большинстве государств законодательство схоже с российским, и нерадивого папашу, отказывающегося выполнять свой родительский долг, обяжут платить алименты на содержание ребенка. Правда, следует учитывать, что есть страны, где после развода женщина-иностранка не имеет прав на своего ребенка. "Приоритет всегда будет у отца, независимо от того, есть у ребенка двойное гражданство или нет, - отмечает Екатерина Духина. – Не поможет даже брачный договор так, как этот документ регламентирует имущественные отношения, а не родительские обязанности. За всю мою адвокатскую практику мне удалось несколько раз вернуть ребенка из-за границы в Россию. Правда, с точки зрения европейских властей, наши действия больше были похожи на похищение ребенка, несмотря на то, что он выезжал с матерью. В результате моим клиентам запретили пересекать границу".

В некоторых государствах женщину вообще могут ободрать, как липку. Так, в ряде европейских стран при разделе собственности во время развода, суд учитывает не только нажитое в браке, но и так называемое добрачное имущество. Проще говоря, бабушкина квартира в Москве, полученная по наследству до замужества россиянкой, тоже будет считаться общей с иностранным мужем. "Такие правила действуют в Великобритании, в Голландии. В Турции также интересный подход к разделу имущества. Там собственность практически не делится, и законы защищают в большей степени права мужчины", – говорит адвокат.

Привлечь иностранца к ответственности по всей строгости российского закона удастся лишь в том случае, если супруги после брака остаются жить в нашей стране. Они автоматически попадают под действие отечественного законодательства со всеми вытекающими последствиями. "После развода французского Пьера обяжут платить алименты на содержание детей, наравне с русским Петей, – утверждает Екатерина Духина. – И раздел имущества будет производиться в соответствии с российскими законами, даже если семья живет за границей. Сложности могут возникнуть лишь с исполнением судебного решения, если собственность находится за пределами Российской Федерации".

Словом, не стоит кидаться на шею первому встречному иностранцу. Специалисты советуют к заграничному браку тщательно готовиться, и если нет уверенности, что это судьба, лучше просто наслаждаться моментом. Со всеми мерами предосторожности.