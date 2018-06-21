Дети мундиаля: стоит ли влюбляться в иностранцев

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Четверг 21 июня
Лента новостей
18:12
Встреча сборных Дании и Австралии закончилась ничьей
18:07
В Башкирии двое сотрудников нефтяной компании пострадали на работе
17:54
Китайские болельщики перепутали Вологду и Волгоград
17:47
В Удмуртии мужчина развратил шестиклассницу в первый день знакомства
17:38
Гастрономический фестиваль "Гренадин": праздник вкуса и развлечений
17:20
Девушка выжила после падения с Моста влюбленных в Тюмени
17:12
В Омске экстренно эвакуировали Дом печати
17:00
Голливудского режиссера осудили за жестокое убийство украинки
16:58
День в СИЗО засчитают за полтора дня в колонии
16:54
Странная авария в Нижнем Новгороде попала на видео
16:53
Повод напиться: как пережить выпускной
16:38
Анна Михалкова похудела на 15 килограммов
16:33
В Ростове дерево упало сразу на пять машин (фото)
16:29
Ученые разрешили пить алкоголь маленькими дозами
16:20
Мужчина выпал из окна четвертого этажа во время бури
16:17
На участке метро "Раменки-Рассказовка" провели технический пуск
15:54
Geek Picnic 2018: все о будущем, роботах, технологиях и человеке
15:49
Взрыв на заправке под Киевом попал на видео
15:48
Галкин на всю страну показал морковку Пугачевой
15:43
"ЕР" запускает конкурс социальных проектов
15:43
Под Москвой подростки спасли трех тонущих детей
15:27
В ночном клубе зверски убита известная певица
14:57
Москвичей напугали жарой и бурей
14:42
Рай для шоперов: выгодные скидки в онлайн-магазинах
14:41
Жуткий взрыв в небе помог россиянам увидеть НЛО (видео)
14:31
Пьяный Жулин принимает поздравления
14:12
Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
14:09
Сотрудник химзавода попытался сварить сожительницу
14:05
Как изменилась Москва за последние годы
13:57
Найден настоящий отец Сергея Зверева
13:56
Модель с огромной грудью стала жуткой копией Джоли
13:52
Перед смертью известный ведущий был близок с Димой Биланом
13:48
Мужчина с женой и мачете пришел на прием к губернатору
13:20
Чиновника наказали за уход на обед на три минуты раньше
13:11
Володин осадил раскритиковавшего "ЕР" депутата
13:08
Сводный брат отказался от денег избитой Пьехи
13:08
Автомобиль вылетел в реку из-за открытого люка (видео)
12:59
Найден инновационный способ победить рак груди
12:58
Госдума проведет четыре дополнительных заседания
12:42
Казаченко проговорился о еще одном своем ребенке
12:14
Оскандалившийся Кикабидзе нелепо оправдался за грубость
12:08
Меган Маркл ждет близнецов
12:04
"Не надо стесняться своих 150 килограммов": располневшая Собчак о лишнем весе
11:46
Циничную телеведущую разгромили за фальшивые слезы
11:38
Совсем стыд потеряли: вскрылись грязные методы работы Первого канала
11:22
Двухлетняя девочка разбилась после падения с девятого этажа
11:02
Изменчивый Трамп снова захотел дружить с Россией
11:01
Провалившегося Месси вызвали на "шашечную" дуэль
10:52
Прогноз на ЧМ-2018 для России поразил своей точностью
10:42
"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены
10:31
Самая красивая россиянка на ЧМ-2018 оказалась порнозвездой
10:24
Наибольшую поддержку мундепов в АМОМ получили Свиридов, Красовский и Кумин
09:54
Волочкова с декольте до пупа побила телеведущего во время съемки
09:42
Больным россиянам дадут дополнительный выходной
09:31
Жительница Барнаула избила розой полицейского
09:12
Курникова в одиночку воспитывает двоих малышей
09:11
Порошенко уговорил Литву нагадить России
08:43
"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой
08:35
В США скончался известный спортсмен
08:17
Странная смерть российского телеведущего вызвала вопросы
08:14
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
22:01
Известная российская актриса родила ребенка
22:00
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
21:55
Большая рыба дала отпор акуле-молоту (видео)
21:48
Единороссы обсудят пенсионную реформу в регионах
21:47
Эротическое видео с украинскими пограничницами слили в Сеть
21:37
Аманти и Казаченко сделали заявление
21:25
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
21:01
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
20:49
Россия потеряла талантливую спортсменку
20:47
История о раке в шоу Малахова довела россиян до слез
20:27
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
20:00
Солнцев – подлецу Абрикосову: Ты мерзкая и проклятая судьбой тварь!
19:52
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира
19:51
Офицер с двумя детьми погиб в жуткой аварии в Петербурге
19:24
Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
19:21
В Волгограде фанаты испугались пожара в трамвае
19:04
Определен победитель в третьей мировой войне
19:00
Задолжавшего 500 тысяч алиментщика объявили в розыск
18:43
В состав российского флота вошел новый корабль
18:31
Лайма Вайкуле откровенно рассказала о страсти с возлюбленным
18:25
Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем
17:56
В жилом доме в Челябинске произошел взрыв
17:50
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
17:37
На Украине переименуют две области
17:11
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
17:10
Грузовик попал в смертельное ДТП под Саратовом
17:02
В "Пусть говорят" раскрыли пугающие детали развода Долиной
16:54
Роналду поставил на место футболиста сборной России
16:52
Московский White Rabbit занял 15 место в списке лучших ресторанов мира
16:41
Жена телеведущего Киселева объяснила выгоду поздней пенсии
16:31
"Грозит ампутация": Борисова в ужасе от состояния алкаша Осина
16:25
В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат
16:21
"Я угорал в голос": Егор Крид раскрыл всю подноготную шоу "Холостяк"
16:14
Пенсионная реформа научит россиян заботиться о себе
16:10
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
16:02
Украина раскрыла истинную цель Крымского моста
15:49
Трагически погиб российский ведущий
15:38
Президент приедет на "Нашествие-2018"
15:29
Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
Харкающему "гепатитной слюной" Казаченко грозят расправой
Зарвавшегося Кикабидзе разнесли после скандала
"Грозит ампутация": Борисова в ужасе от состояния алкаша Осина
Аманти и Казаченко сделали заявление
Lifestyle

Дети мундиаля: стоит ли влюбляться в иностранцев

Фото: Максим Романов/ТАСС
Накануне Чемпионата мира по футболу на улицы российских городов хлынули толпы фанатов из всех уголков земли. Эмоции зашкаливают, спортивный азарт подогревает кровь. Как тут не поддаться накалу страстей и не влюбиться в какого-нибудь знойного бразильца или статного скандинава? Тем более, есть неплохой шанс охмурить заезжего красавца, выйти замуж и рвануть подальше из России в поисках лучшей жизни. 
прочитано 702 раза

Об этом мечтают многие российские девушки и сломя голову пускаются навстречу любовным приключениям. Конечно, в делах амурных нет границ, но так ли безоблачна жизнь с иностранцем, и какие подводные камни скрывает семейная жизнь за границей? Об этом Dni.ru поговорили с психологом Люцией Сулеймановой и экспертом по международному праву, адвокатом Екатериной Духиной.

Пикантную тему для обсуждений подкинули и отечественные депутаты. Так, незадолго до начала Мундиаля председатель Комиссии Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва обратилась к россиянкам с просьбой не вступать в сексуальные отношения с иностранцами. По мнению парламентария, заморские принцы могут оказаться нечистыми на руку. Обманут честных русских женщин и разъедутся по своим "заграницам", а им потом в одиночку детей поднимать.

Разумеется, на фоне футбольной эйфории легко потерять голову и поддаться вспыхнувшей страсти, считает психолог Люция Сулейманова. Интерес россиянок к иностранцам она объясняет поиском новых необычных ощущений. "Женщины пытаются найти и создать такие отношения, которые не могут им дать соотечественники. Это не значит, что русские мужчины хуже заграничных. Просто у некоторых девушек просыпается тяга к экзотике", – говорит эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Tim Hall

Есть и другая категория женщин, которые в погоне за лучшей долей мечтают уехать из России. Выходя замуж за иностранца, многие действительно добиваются своей цели. Ведь в нашей стране представительницы прекрасного пола не сильно избалованы, а за границей они получают условия жизни, которые их удовлетворяют. Однако следует помнить, что далеко не все мимолетные романы заканчиваются свадьбой, а брак не всегда гарантирует счастливый семейный союз. "Гораздо чаще, уезжая за рубеж, девушки сталкиваются с большими проблемами, – рассказывает психолог. – Причина тому – разница в менталитете, традициях и культуре. В наших соотечественницах исторически заложено, что мужчина ей обязан, но у европейцев совсем другие взгляды. Они привыкли к независимым, самостоятельным женщинам, которые работают и вкладываются в семейный бюджет наравне с мужем".

По мнению Люции Сулеймановой, для успешного замужества с иностранцами славянским девушкам нужна хорошая база. Это и финансовый фундамент, и свободное владение языком, и качественное высшее образование. Именно поэтому счастливые международные браки, как правило, возникают не просто из мечты о заморском принце, а становятся результатом упорного труда и удачного стечения обстоятельств. Например, будущие супруги могли вместе работать в международной компании и часто встречались по службе.

Кадр из фильма "Стиляги"

Понятно, что сердцу не прикажешь, но прежде чем бросаться в любовный омут с головой, следует взвесить все "за" и "против", советует адвокат Екатерина Духина. Если иностранец, как говорится, поматросит и бросит, вряд ли удастся заставить его платить алименты. Так было после Олимпиады, когда сотни россиянок остались матерями-одиночками. "Дело в том, что у России отсутствует соглашение о взаимном исполнении судебных дел в области семейных отношений с большинством европейских стран, – поясняет юрист. – На практике это значит, что в случае появления на свет ребенка в результате союза россиянки и иностранного гражданина, обязать отца принимать участие в его воспитании будет невозможно. Любовь любовью, но закон не позволит решить ситуацию в пользу маленького человека".

Другая история, если женщина вступила в брак и эмигрировала на родину супруга. В большинстве государств законодательство схоже с российским, и нерадивого папашу, отказывающегося выполнять свой родительский долг, обяжут платить алименты на содержание ребенка. Правда, следует учитывать, что есть страны, где после развода женщина-иностранка не имеет прав на своего ребенка. "Приоритет всегда будет у отца, независимо от того, есть у ребенка двойное гражданство или нет, - отмечает Екатерина Духина. – Не поможет даже брачный договор так, как этот документ регламентирует имущественные отношения, а не родительские обязанности. За всю мою адвокатскую практику мне удалось несколько раз вернуть ребенка из-за границы в Россию. Правда, с точки зрения европейских властей, наши действия больше были похожи на похищение ребенка, несмотря на то, что он выезжал с матерью. В результате моим клиентам запретили пересекать границу".

В некоторых государствах женщину вообще могут ободрать, как липку. Так, в ряде европейских стран при разделе собственности во время развода, суд учитывает не только нажитое в браке, но и так называемое добрачное имущество. Проще говоря, бабушкина квартира в Москве, полученная по наследству до замужества россиянкой, тоже будет считаться общей с иностранным мужем. "Такие правила действуют в Великобритании, в Голландии. В Турции также интересный подход к разделу имущества. Там собственность практически не делится, и законы защищают в большей степени права мужчины", – говорит адвокат.

Привлечь иностранца к ответственности по всей строгости российского закона удастся лишь в том случае, если супруги после брака остаются жить в нашей стране. Они автоматически попадают под действие отечественного законодательства со всеми вытекающими последствиями. "После развода французского Пьера обяжут платить алименты на содержание детей, наравне с русским Петей, – утверждает Екатерина Духина. – И раздел имущества будет производиться в соответствии с российскими законами, даже если семья живет за границей. Сложности могут возникнуть лишь с исполнением судебного решения, если собственность находится за пределами Российской Федерации".

Словом, не стоит кидаться на шею первому встречному иностранцу. Специалисты советуют к заграничному браку тщательно готовиться, и если нет уверенности, что это судьба, лучше просто наслаждаться моментом. Со всеми мерами предосторожности. 

21 июня 2018, 14:49

комментарии

Политика

Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
Порошенко уговорил Литву нагадить России
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Молодая жена Алексея Петренко потеряла ребенка
Безудержное веселье на свадьбе Анны Семенович
Малахов обнародовал развратные похождения знаменитого актера
Галкин на всю страну показал морковку Пугачевой

Проишествия

В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
Москвич увеличивал пенис вазелином и оказался в больнице
Известную актрису упекли в психбольницу после попытки задушить мать

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева

Женщина считает, что юношу продвигает некий спонсор
Шоу-бизнес

"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой

Телеведущая приняла участие в блиц-опросе
Шоу-бизнес

Пьяный Жулин принимает поздравления

Тренер по фигурному катанию оставил интригующий пост в соцсети
Шоу-бизнес

Галкин на всю страну показал морковку Пугачевой

Опубликованное видео шоумена произвело фурор

Гороскоп

Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти
Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом
Диета по зодиаку

Фоторепортажи

Анна Михалкова похудела на 15 килограммов
Модель с огромной грудью стала жуткой копией Джоли
Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
Футбольное безумство охватило Россию

Спорт

Россия потеряла талантливую спортсменку
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира

Регионы

В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru