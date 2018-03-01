В столичном ресторане разрушили стереотип о дорогом удовольствии

Несмотря на то, что Россия с трех сторон окружена морями и океанами, да еще обильна озерами и реками, рыбу и морепродукты в нашей стране традиционно относят к разряду деликатесов. В ресторанах они как правило стоят достаточно дорого, даже если речь идет о блюдах из замороженных, а не охлажденных продуктов. Однако не все готовы мириться с таким положением вещей.



Яркий тому пример – заведение с характерным названием "Рыба моя", которое совсем недавно открылось на 1-ой Тверской-Ямской. Речь идет о новом проекте Владимира Перельмана, уже восьмом по счету. В его основу положен тот же антиснобистский принцип, который уже неоднократно доказывал свою эффективность, начиная с запуска I Like Wine на Покровке. Перельманом движет стремление доказать, что поход в ресторан (в данном случае – рыбный) может быть вовсе не разорительным для семейного бюджета. И что деликатесы, даже очень высокого качества, могут быть вполне доступны.

В меню присутствуют и лобстер, и дикая рыба, и свежие устрицы – по цене, которую в Москве еще поискать. Лобстер, например, обойдется по 490 руб за 100 граммов, а отличная новозеландская устрица – по 150 рублей за штуку. К тому имеется сразу несколько причин. В их числе – собственный импорт, прямая работа с поставщиками и грамотная логистика. Так, лобстеров привозят от производителя из Арабских Эмиратов, осьминога – из Перу, а дикую рыбу – из Марокко. Более того, в этой стране у Перельмана есть собственный отряд рыбаков, чей улов дважды в неделю доставляется специальным рейсом в его московский ресторан.

За кухню отвечают бренд-шеф Perelman People Дмитрий Париков и шеф-повар Владимир Девятайкин. Последний хорошо известен москвичам по работе в Beer&Brut и I Like Grill. В "Рыбе моей" чувствуется знакомый почерк – еда, в целом, не сложная и вполне понятная, но стабильно вкусная. Сочетание даже по московским меркам нечастое.

На закуску непременно стоит попробоватькрудо из пагра, севиче из сибаса с авокадо, эдамаме и манго и карпаччо из гребешка с соусом понзу, а еще, пожалуй, собственного приготовления печень трески с маринованным сельдереем.

В разделе салатов впечатляюще выглядит фаршированный карп с соусом из хрена, заботливо укрытый деликатным свекольным желе. По сути, это очень талантливая вариация на тему гефилте фиш, вдобавок блестяще оформленная в художественном плане.

На горячее, как минимум, не разочаруют стейк из морского черта с картофельным кремом, барабулька на углях, аргентинские креветки на гриле с тайским рисом и салатом или филе пагра, приготовленное на мангале и сервированное с овощным соте. Если хочется праздника, или просто есть настроение небанально поужинать вдвоем, можно выбрать полноценный лобстер-сет с микс-салатом, супом чаудер и пастой с соусом биск. К этому прилагаются два бокала просекко. За все 3 900 руб.

Впрочем, в "Рыбе моей" найдется и мясо – от паштета из кролика, отлично зарекомендовавшего себя еще в I Like Wine, до язычка ягненка, томленого с фасолью и тыквой.

Над десертным меню серьезно поработал Илья Апет. Завершить трапезу рекомендуется домашним сорбетом из манго, ягодным зефиром, эффектным в подаче "Домино" из пяти мини-десертов с разными начинками или "Золотой рыбкой" – оригинальным десертом из белого шоколада, арахисовой пасты и орехово-фруктовой начинки.

Средний счет – 2 000 рублей.