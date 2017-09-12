Топ-5 необычных видов фитнеса

Врачи постоянно говорят – занимайтесь спортом, больше двигайтесь! Но что делать, если бегать вам не нравится, отжиматься не получается, а тягать железо неинтересно? Может быть, ваше внимание привлекут какие-то необычные виды современного фитнеса.

Команда познавательной программы "Чудо техники" на НТВ отобрала пять самых интересных и необычных видов фитнеса и протестировала их на себе.

БЕГ В НЕВЕСОМОСТИ

Бегать любят очень многие, но о том, что можно это делать почти что в невесомости – знают далеко не все. Для тренировки на антигравитационной дорожке нужно надеть специальные шорты из неопрена. При помощи молнии система соединяется с надувным кольцом, а затем компрессор наполняет герметичную камеру воздухом. После надо выставить наклон и начать бег.

Вообще, изначально подобную технологию использовали для восстановления физической формы у людей, долгое время находившихся в космосе. Ну а потом на вооружение взяли и профессиональные спортсмены. Специалисты отмечают, что подойдет такая дорожка и людям с избыточным весом – обычно бегать врачи им не советуют, а тут – можно.

ПРЫЖКИ КЕНГУРУ

Точно не будет скучно во время занятий в скачущей обуви – "джамперах". Тренировка называется "kangoo jumps" - "прыжки кенгуру". Испытательницей этого вида фитнеса в одном из выпусков "Чуда техники" согласилась быть модель и телеведущая Мария Лиман: "Я ощущаю себя полугодовалым ребенком, который научился ходить и не может понять, как это все работает".

Особые ботинки, в которых проходит тренировка, смягчают удары и берегут суставы – поэтому подобные тренировки нередко советуют даже людям с болезнями опорно-двигательного аппарата! Даже врачи ничего против такой тренировки не имеют. Если, вы, конечно, уже находитесь в хорошей физической форме. Если нет, то стоит начать с коротких занятий. А потом уже переходить к большим нагрузкам.

ЙОГА НА ДОСКЕ

САП-серфинг (от англ.яз. Stand-Up Paddle Surfing) – стоячая гребля на доске – суперпопулярный сейчас вид отдыха во всем мире. Неторопливо передвигаясь по воде, можно осматривать красоты, а заодно и мышцы тренировать – которые работают тут будь здоров – надо ведь и грести, и держать равновесие. Но некоторые идут дальше – на доске теперь предлагают заняться гимнастикой или йогой.

Необходимость постоянно балансировать и правда создает дополнительную нагрузку. Доска привязана к бортику, но все равно то и дело норовит уплыть из-под тебя! Чтобы не окунуться, надо поднапрячься. Споры о том, стоит ли вообще заниматься йогой для физической тренировки или это больше духовная практика, возникают постоянно. Каждый решает сам. Мы лишь предупредим – надо быть осторожнее... И, конечно, тем, у кого нет подготовки – заниматься так будет непросто.

ФИТНЕС НА ШПИЛЬКАХ

И уж точно надо соблюдать осторожность, если вы выбрали фитнес… на каблуках – называется "стилетто"! Делать выпады, приседать – все это приходится делать балансируя. Хотя врачи предупреждают – занятие это не самое безопасное: стопа часто находится под большим углом, передняя часть опирается на саму поверхность, возникает максимальная нагрузка. А это область как раз плюснефаланговых суставов, самая травмоопасная, та, что чаще всего и повреждается у женщин.

Но если быть достаточно аккуратными и не нанести себе травму, то настроение такая тренировка точно поднимет. Поклонницы у этого фитнес-направления есть. Они говорят, что после тренировок походка становится женственнее, спина прямее, а мышцы ног сильнее.

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ

Сберечь время и получить результат быстро обещают тренировки с электромиостимуляцией. Клиентов во время занятий буквально опутывают проводами – стараясь повысить интенсивность нагрузки. Электрические импульсы заставляют мышечные волокна сокращаться сильнее. Интересно, что ничего не делать и надеяться на электричество — бесполезно. А вот в сочетании с нагрузкой такая стимуляция бывает очень эффективна. Важно применять этот метод под контролем тренера, потому что утомление, конечно, наступает быстрее. Да и ощущения, рассказывают спортсмены, необычные. Те, кто занимается, говорят, что тело как будто на веревочках, за которые постоянно кто-то дергает.

Особенность этого метода в том, что нарастить мышечную массу он обычно не позволяет – слишком большая нагрузка. А вот сжечь жир и потратить калории – совсем другое дело. Стоит помнить и о списке противопоказаний, о котором напоминают врачи: ношение кардиостимулятора, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, беременность, повреждение кожных покровов. Нельзя использовать при варикозе и тромбофлебите. В общем, если электромиостимуляция – то только с тренером и под медицинским контролем.

"Чудо техники" рассказывает о новейших научных разработках и технологиях, которые способны поменять или уже меняют нашу жизнь. Автор проекта – Сергей Малоземов – всегда в курсе последних научных исследований и одним из первых узнает о значимых открытиях. Специально для зрителей НТВ он вместе с экспертами и героями испытывает современные бытовые приборы, кухонную технику, электронные гаджеты, а также изучает новые медицинские разработки. Программа выходит в эфир по воскресеньям в 11:05.