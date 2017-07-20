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Lifestyle

Пять самых жутких городов-призраков

Фамагуста. Фото: wikipedia.org
20 июля 1974 года турецкие войска оккупировали город Фамагуста на острове Кипр. С тех пор этот некогда процветающий курорт опустел, превратившись в жуткое безлюдное место. Dni.Ru решили вспомнить самые известные города-призраки мира, где больше никто не живет.
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Фамагуста, Кипр 

До рокового дня 1974 года Фамагуста был процветающим и успешным городом-курортом с обустроенными пляжами, роскошными гостиницами, барами и магазинами. Однако 20 июля турецкие войска при поддержке НАТО вторглись в город, чтобы защитить турецких жителей Кипра от преследования этнических греков.

На улицах Фамагусты развернулись ожесточенные боевые действия, а местные жители и отдыхающие в ужасе сбежали, забрав только самое необходимое. С тех пор солидная часть Кипра отгорожена колючей проволокой, а на территории заброшенного города вот уже четыре десятилетия дежурят турецкие войска, никого туда не пуская.

Припять, Украина

Припять. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Myakishev 

В рейтинге городов-призраков украинскую Припять, пожалуй, можно назвать одним из самых жутких мест. К 1986 году развивающийся успешный город насчитывал более 50 тысяч жителей. Однако из-за крупной аварии на Чернобыльской АЭС власти были вынуждены в течение двух дней экстренно эвакуировать местных жителей.

Долгое время город был закрыт для посещения из-за мощнейшей радиации, однако любопытные туристы то и дело пробирались туда, чтобы ощутить атмосферу апокалипсиса. Благодаря их страшным снимкам символом Припяти стал парк развлечений с колесом обозрения, застывшим раз и навсегда. Впрочем, совсем недавно на территории города-призрака открылась небольшая гостиница, так что, возможно, когда-нибудь это место снова оживет.   

Город-курорт Сан-Чжи, Тайвань 

Сан-Чжи. Фото: wikipedia.org

Тайваньский город Сан-Чжи был построен для отдыха состоятельных людей. Предполагалось, что покупателей-богачей привлечет необычная архитектура домов, которые напоминали летающие тарелки.

Однако в процессе застройки на территории Сан-Чжи стали загадочным образом гибнуть люди и постепенно город стал обрастать дурной славой. Несмотря на смерти рабочих, дома были достроены, после чего состоялось торжественное открытие Сан-Чжи, но суеверные тайцы так и не решились поселиться в этом месте. 

С тех пор город пустует и местные жители верят, что он населен призраками погибших людей. Кстати, именно из суеверных соображений Сан-Чжи так и не был снесен. Тайцы считают, что духи умерших обрели свой дом, а если его не станет, они переселятся к людям. 

Централия, США

Централия. Фото: wikipedia.org 

В 1856 году в Централии (штат Пенсильвания) открылись две угольные шахты, город заселился рабочими и стал активно развиваться. Его инфраструктура стремительно росла, и вскоре здесь появились церкви, магазины, школы и обширные фермерские хозяйства. 

Так продолжалось до 1962 года, когда на одной из угольных шах разразился крупный пожар. На его тушение было потрачено множество средств, но очаги возгорания появлялись снова и снова. По мнению экспертов, причина была в том, что месторождения угля были слишком близко расположены к поверхности земли. 

К 1980 году последствия постоянных возгораний стали невыносимы, а уровень концентрации угарного и углекислого газа приблизился к критической отметке. Постепенно жители стали покидать неблагополучный город.

Однако официально власти приняли решение об эвакуации жителей лишь в 2009 году. Известно, что к 2010 году в Централии оставались лишь десять человек. Сегодня в город-призрак приезжают любопытные туристы, которым нравится щекотать себе нервы видами разрушенных домов и дорог, изуродованных глубокими трещинами.  

Крако, Италия

Крако. Фото: wikipedia.org 

Старинный город Крако был построен на живописной известняковой скале. Некогда этот район Италии активно развивался, но с 1982 года на город обрушилась полоса неудач. Плохие урожаи, постоянные оползни и обвалы привели к тому, что местные жители постепенно стали переезжать в другие, более удачные, места. 

В 1963 году на Крако обрушилось мощнейшее землетрясение, после чего город окончательно опустел. Эксперты считают, что скала, на которой был построен город, постепенно разрушается и со временем может и вовсе рухнуть.

Именно по этой причине в Крако не возят туристов на экскурсии. Тем не менее город стал идеальной площадкой для режиссеров. В частности, именно в Крако Мел Гибсон снимал сцену казни Иуды для своего нашумевшего фильма "Страсти Христовы". 

Автор: Рудольф Великолепный20 июля 2017, 15:08

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