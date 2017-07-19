Туристы пожаловались на высокие цены в Крыму
В основном, наиболее дорого стоят мясо и рыба. Так, говядина стоит в Крыму 450 рублей за килограмм, свинина – 350 рублей, скумбрия – 240 рублей. Особенно высоки цены на филе семги – 1100 рублей. Высокие цены отмечаются и в ресторанах и кафе, передает Ura.ru.
По словам шеф-повара ялтинского ресторана "Колоннада" Вячеслава, форшмак из саргана и разные паштеты стоят по 390 рублей за 200 граммов. Блюда, состоящие только из крымских продуктов, обойдутся посетителям дороже – под 700 рублей. Особенно дорого стоит бутылочное и разливное пиво – около 400 рублей.
По словам отдыхающих, лишь овощи и фрукты стоят в Крыму дешевле, чем в столице. Как рассказал владелец мини-отеля "Солнечный замок", после скачка доллара цены на овощи и фрукты менялись не сильно. "Последний раз я покупал помидоры по 60 рублей", – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что количество туристов, бронирующих путевки в Крым, в этом году сократилось в 0,9 раза по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации виноваты жадные владельцы гостиниц полуострова, которые на фоне успехов прошлого года решили значительно повысить цены.
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