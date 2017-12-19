Ле Менюир: улыбка французских Альп

Горнолыжный курорт Ле Менюир называют "улыбкой Альп": за обилие солнечных дней, мягкий климат, дружественную атмосферу и скопление магазинчиков в форме полукруга на центральной площади этой деревушки.

Расположен курорт в самом сердце олимпийской Савойи, в знаменитой зоне Трех Долин – крупнейшей горнолыжной области в мире. Помимо Ле Менюира, в нее входят курорты Валь Торанс, Мерибель, Ла Танья, Сен-Мартен де Бельвиль, Брид Ле Бен и Куршевель. Сухим языком цифр, это 600 километров лыжных трасс, соединенных 200 подъемниками. И это лишь одно из достоинств Ле Менюира.

Так, Ле Менюир – самый демократичный курорт Трех Долин. Ски-пасс на один день здесь стоит 49 евро, на 6 дней – 239 евро, а на 13 – 408 евро, дети до 5 лет здесь катаются бесплатно, а при покупке семейных ски-пассов предусмотрены скидки. Плюс, очень выгодно здесь покупать ски-пассы на всю зону Трех Долин.

Демократичные цены, однако, не мешают Ле Менюиру быть очень современным и удобным. Да, если душа просит уютных шале, лучше отправиться в расположенную чуть ниже по склону деревушку Сен Мартен де Бельвиль. Ле Менюир же предпочел обаянию старины невероятный уровень комфорта: большинство отелей здесь рассчитаны на катание до дверей, а трассы очень разнообразны с точки зрения рельефа, но при этом очень безопасны.

Кроме того, Ле Менюир – самый высокий альпийский курорт. Он расположен на высоте 1850 метров, что обеспечивает гарантированный снежный покров и длинный горнолыжный сезон. А специально оборудованный сектор Ла Круазет превращает Ле Менюир в один из лучших курортов мира для новичков: на обучение неофитов отданы 5 тысяч квадратных метров полноценных трасс. Все подъемники в Ла Круазет бесплатные, а склоны – широкие и ровные. Здесь же расположилась самая крупная из местных лыжных школ – ESF и парочка лыжных детских парков, куда можно безбоязненно отдать ребенка. Последнее, кстати, позволяет Ле Менюиру присвоить себе гордое звание Familie Plus, что означает, что курорт максимально удобен для родителей с детьми.

Если же со сноубордом вы давно "на ты" – отправляйтесь к массиву Ла Масс, здесь много очень интересных трасс. Самые протяженные – с пика Труа Марш и Мон де Ла Шамбр. Кроме того, вокруг Ле Менюира множество склонов, идеальных для фрирайда: спускаться с них можно прямо к подъемникам.

Не стоит, впрочем, думать, что Ле Менюир – исключительно горнолыжный курорт. Здесь можно кататься на снегоходах, беговых лыжах (28 километров трасс), коньках, санках и даже велосипеде, гулять пешком и в снегоступах, а еще летать на параплане. Кроме того, к услугам гостей Ле Менюир предлагает отлично оборудованный спортивный комплекс: два открытых подогреваемых бассейна, сауна, турецкая баня, солярий, тренажерный зал, массажный салон, а также дискотеки и, магазины, кинотеатры и развлечения для детей.

Где жить

Шале-отель Кайя (Chalet Hôtel Kaya), 4*. Расположен в 80 метрах от склона, в наличии свой прокат, камеры хранения. К услугам гостей также отличный ресторан с внушительной винной картой и авторскими десертами от шеф-повара и спа-зона с саунами и бассейном. Бонус – изумительный вид на Альпы.

Где поесть

Пробовать савойскую кухню – знаменитые фондю, раклет или картофельную запеканку тартифлет – в Ле Менюире можно практически в любом из 34 баров и ресторанов. Мы рекомендуем ресторан "У дедушки Николя" (Chez Pépé Nicolas), расположившийся в уютном шале за пределами лыжной зоны.

Это одно из самых традиционных гастрономических заведений в Альпах – уже четыре поколения ресторан принадлежит одной семье. Стоит пробовать савойский гамбургер, тартифлет, говядину с овощами "пот-о-фе" и обязательно дегустировать десерты. В винной карте – традиционные савойские вина дополняются легендами французских виноградников.

Любители свежего воздуха и солнца могут пообедать на открытой террасе – комфортное пребывание гарантируют теплые пледы. Взамен получите невероятный панорамный вид на альпийские вершины. Большим компаниям (до 8 человек) предлагают разместиться в небольшом шале, где в начале прошлого века жил сам легендарный дедушка Николя, с тех же времен здесь сохранили не только интерьер, но даже посуду.

Еще одно культовое заведение - ресторан "Седьмое небо" (Le 7ème Ciel). Он расположен прямо на склоне и потому идеально подойдет для перерыва. Здесь отлично готовят савойскую кухню, а залитая солнцем терраса с видом на Альпы вдохновляет на покорение новых вершин.

Как добраться

Добраться в Ле Менюир можно самолетом через аэропорты Женевы, Лиона, Шамбери и Гренобля. Из всех аэропортов до Ле Менюир ходят шаттлы. Групповой трансфер из Гренобля/Лиона обойдется в 100-110 евро, такси из Женевы (193 километра) – 250-270 евро, из Лиона (193 километра) – 300-320 евро, из Гренобля (194 километра) – 250-270 евро, из Шамбери (112 километров) – от 170 евро.

До Трех Долин можно добраться и из Италии: через тоннель Фрежюс (2 часа от Турина) или около часа – от Сестриера. Ближайшая железнодорожная станция – Мутье (37 километров от курорта). От вокзала ходит автобус, но места лучше резервировать заранее – как минимум за двое суток.

Редакция благодарит компанию Atout France за помощь в организации поездки.