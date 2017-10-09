Песков объяснил создание одежды в честь Путина
Песков считает: вряд ли президент в курсе, что за границей выпустили дизайнерскую линейку одежды в его честь. "Но, с другой точки зрения, в любом случае, это проявление огромной популярности и авторитета во всем мире", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он добавил: как правило, западные модельеры не просят разрешения на создание коллекций в честь знаменитых людей, передает Life.ru.
Ранее сообщалось, что британский бренд Matchless разработал коллекцию одежды к 65-му дню рождения Путина. При этом дизайнеры обнародовали одно изделие из новой линейки – кожаную куртку-пилот Putin Jacket. Ее стоимость – 1,7 тысячи долларов.
Также в коллекцию войдут парки, пальто и куртки из хлопка, на которые модельеров вдохновил российский лидер. "Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне", – заявил управляющий директор Matchless Мануэль Маленотти.
Matchless Unveils Vladimir Putin-Inspired Outerwear Collection LONDON, United Kingdom — B... https://t.co/H8AygCn0uZ #artist #travel #music pic.twitter.com/ibI70VznnW— CelebStarzNews (@CelebStarzNews) 6 октября 2017 г.
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Лично позвонили и поздравили российского лидера главы Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии. Кроме них, Владимиру Путину позвонил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Сравните граффити: в Барселоне Путин подмигивающий, в Берлине – в окружении голубей, а в Париже – с надписью «Миротворец, с днем рождения» pic.twitter.com/xeZEWBdTNb— НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.
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