Песков объяснил создание одежды в честь Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что британские модельеры создали линейку одежды в честь Владимира Путина. По мнению официального представителя Кремля, наличие такой коллекции – знак огромной популярности главы российского государства.

Песков считает: вряд ли президент в курсе, что за границей выпустили дизайнерскую линейку одежды в его честь. "Но, с другой точки зрения, в любом случае, это проявление огромной популярности и авторитета во всем мире", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он добавил: как правило, западные модельеры не просят разрешения на создание коллекций в честь знаменитых людей, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что британский бренд Matchless разработал коллекцию одежды к 65-му дню рождения Путина. При этом дизайнеры обнародовали одно изделие из новой линейки – кожаную куртку-пилот Putin Jacket. Ее стоимость – 1,7 тысячи долларов.

Также в коллекцию войдут парки, пальто и куртки из хлопка, на которые модельеров вдохновил российский лидер. "Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне", – заявил управляющий директор Matchless Мануэль Маленотти.

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Лично позвонили и поздравили российского лидера главы Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии. Кроме них, Владимиру Путину позвонил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.