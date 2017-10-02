Прикованная к коляске "Мисс мира" родила третьего ребенка

Ксения Безуглова, победительница конкурса "Мисс Мира – 2013" среди девушек на инвалидных колясках, родила третьего ребенка. У девушки появился сын.

Счастливая мать поделилась радостной новостью в своем Instagram. "Вreaking news! Ещё вчера нас было четверо, и среди гор платьишек, бантиков, шляпок и кукол в углу нелепо стояла папина сумка с боксёрскими перчатками! Но с сегодняшнего дня всё будет иначе, потому что на свет появился настоящий мужчина, папин союзник и единомышленник, сильный, красивый, долгожданный крепыш весом 3170 и ростом 51 см! Наконец то у нас будет вертолёт на радиоуправлении и железная дорога!!! Если что, я – многодетная мать на коляске! Урррааааа!!!", – написала Ксения. Отметим, что у нее уже растет двое детей – дочери Таисия и Алекса.

Поклонники девушки в комментариях поздравляли ее с прибавлением, желали счастья новорожденному и признавались Ксении в любви. "Ксенишка, поздравляю вас! Пусть малыш будет самым счастливым и здоровым!", "Поздравляю вас!! Крепкого здоровья всей вашей семье! Радостных дней и спокойных ночей!!" – пишут пользователи.

Публикация от K S E N I A B E Z U G L O V A (@ksenia_bezuglova) Окт 1 2017 в 1:09 PDT

Муж 34-летней девушки – предприниматель Алексей Безуглов. Они поженились в 2006 году, а в 2008 Ксения уже была беременна дочкой Таисией. Она попала в ДТП, которое приковало ее к инвалидному креслу, но, не смотря на это, роды прошли успешно, девочка появилась на свет здоровой. Мисс Мира не опускает руки, и вовсю занимается общественной деятельностью.

Она член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве России и член комиссии по делам инвалидов при Президенте. С 2013 года входит в состав координационного совета совета по делам инвалидов при мэре Москвы, Совета при Департаменте здравоохранения Москвы, Совета при Департаменте культуры столицы. Она помогла приспособить для инвалидов для пляжа: один в Москве, а второй в Тайланде.