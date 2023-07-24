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Понедельник 24 июля

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В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя

В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя
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В Чите 14-летняя девушка отбила 8-летнюю сестру от рук предполагаемого педофила, который пытался похитить ребенка. Об этом сообщает "Царьград".

Неизвестный звал девочку к себе в машину, предлагая посмотреть на котенка. Школьница отказалась, и в какой-то момент мужчина просто схватил ее за руку и потащил. На крики девочки прибежала сестра и начала колотить похитителя. По данным Радио 1, мужчина испугался и скрылся с места, а на шум пришли взрослые, которые и вызвали полицию.

Как сообщает RT, подозреваемого удалось найти. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

24 июля 2023, 09:45
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Следственный комитет России✓ Надежный источник

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