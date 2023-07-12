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Среда 12 июля

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В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок

В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок

В Москве поймали мужчину, который пытался изнасиловать двух женщин. По данным телеканала "360", 37-летний мужчина в районе улицы Симоновский Вал напал на незнакомку и попытался склонить ее к интиму, но ей удалось вырваться. Злоумышленник сбежал с места преступления, но не оставил попытки заняться сексом без согласия.

Чуть позже он повторил попытку напасть на другую женщину, уже на Крутицкой набережной. Вторая также дала отпор насильнику. Как сообщают "Вести Подмосковья", подозреваемого задержали и предъявили обвинения. Ранее он уже был судим.

12 июля 2023, 11:56
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
пресс-служба столичного главка СК✓ Надежный источник

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