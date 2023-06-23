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Пятница 23 июня

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Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь"

Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь"
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Воспитанника ХК "Витязь" не стало на 22-м году жизни.

В пятницу, 23 июня, стало известно о трагической смерти воспитанника хоккейного клуба "Витязь" Георгия Савина. Его не стало на 22-м году жизни.

Молодой хоккеист погиб после падения из окна 18 этажа, уточняет RT. Информацию о смерти нападающего уже подтвердили в ХК "Витязь". В позапрошлом сезоне Георгий Савин провел за родной клуб КХЛ 13 матчей.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за "Рязань-ВДВ". Клуб предоставил ему квартиру. Спортсмен проживал в ней вместе с девушкой, сообщает телеканал "360".

По данным ОСН, квартира воспитанника ХК "Витязь" Георгия Савина находилась в Олимпийском городке Рязани.

23 июня 2023, 11:40
Фото: pixabay.com
ХК Витязь✓ Надежный источник

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