Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину

Полицейские задержали 27-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в угрозе убийством пассажирам на платформе станции "Войковская". Известно, что мужчина, находясь в нетрезвом виде, обратился к пассажирам с просьбой сделать совместное фото, но получил отказ, после чего стал вести себя агрессивно и достал нож.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Злоумышленнику избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.