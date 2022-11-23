Люберецкие хирурги спасли 70-летней пациентке кисть

70-летняя женщина поступила в травматологическое отделение больницы Люберец с болью в правой руке. Как сообщает телеканал "360", она жаловалась на дискомфорт в суставе после травмы, которую получила еще пять лет назад.
В результате осмотра врачи диагностировали у пациентки вывих головки локтевой кости, причиной которого стала давняя травма кисти и ревматоидный полиартрит. Заболевание уже перешло в хроническую форму и привело к разрастанию синовиальных тканей, они мешали работе сухожилия. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", хирурги провели женщине операцию, все прошло успешно, и она уже выписана.