На Украине девушка с арбалетом совершила атаку на школу

Серьезный инцидент произошел в украинской Полтаве. Стало известно, что девушка совершила атаку на местную школу.
Уточняется, что у злоумышленницы был при себе арбалет. В результате случившегося пострадал один человек. Речь идет об учительнице, которую ранила нападавшая. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
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