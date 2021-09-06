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Происшествия

На Украине девушка с арбалетом совершила атаку на школу

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Серьезный инцидент произошел в украинской Полтаве. Стало известно, что девушка совершила атаку на местную школу.

Уточняется, что у злоумышленницы был при себе арбалет. В результате случившегося пострадал один человек. Речь идет об учительнице, которую ранила нападавшая. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".

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Автор: 6 сентября 2021, 19:35 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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