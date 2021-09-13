В центре Москвы из пистолета обстреляли основателя группы "25/17"

В центре российской столицы пострадал известный музыкант. Пресса сообщает данные о том, что неизвестный выстрелил из травматического пистолета во фронтмена группы "25/17" Андрея Бледного.
По информации телеканала "360", у вокалиста была кровь на лице. По факту случившегося организована проверка.
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