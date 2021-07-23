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Происшествия

В Москве приезжая продала своего ребенка за 300 тысяч

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В российской столице 26-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела. Гражданка обвиняется в продаже своего ребенка.

Цена вопроса составила 300 тысяч рублей, сообщает издание "Вести Подмосковья". В роли подставных покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов. В данный момент злоумышленница задержана.

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Автор: 23 июля 2021, 19:29 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

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