В московском ТЦ ребенок упал с эскалатора и проломил себе голову

В одном из столичных торговых центров произошел чудовищный инцидент. По данным СМИ, ребенок катался на эскалаторе и получил серьезную травму, упав со второго этажа.
Известно, что мальчика оставили без присмотра родители. В какой-то момент ребенок зацепился за движущийся поручень и стал подниматься вверх. Достигнув второго этажа, он сорвался и упал. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Прокуратура организовала проверку по данному факту, передает "Царьград".
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