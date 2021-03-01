В Москве родители пожаловались на избивающего детей воспитателя

В Москве родители составили жалобу на воспитателя детского сада. Они утверждают, что работница учреждения которая издевается над детьми и распускает руки.
По информации телеграм-канала Mash, по вышеизложенному факту уже направлено заявление в прокуратуру. Проводится проверка.
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