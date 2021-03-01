В Москве рабочий погиб во время строительства железнодорожной станции

В российской столице на строящейся станции "Матвеевская" погиб рабочий. Уточняется, что мужчина упал со строительных лесов.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает РИАМО. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося.
В российской столице на строящейся станции "Матвеевская" погиб рабочий. Уточняется, что мужчина упал со строительных лесов.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает РИАМО. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося.
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