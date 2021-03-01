При аварии на заводе в Китае погибли люди

27 февраля на одном из химических заводов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошла авария, после которой по его территории начал распространяться ядовитый газ, передает телеканал "360". Восемь человек были госпитализированы. Сообщается о пяти жертвах.
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