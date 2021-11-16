ФСБ раскрыла схему незаконной массовой легализации мигрантов

Сотрудники ФСБ рассекретили схему нелегальной массовой легализации мигрантов. Им удалось задержать подозреваемых, которые помогали прибывшим в Россию получать документы. Все члены группировки занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории нескольких округов страны.
Как сообщает телеканал 360, в рамках уголовного дела было проведено 43 обыска и задержано 42 человека, 20 из них находились в Москве. Во время операции сотрудники ФСБ обнаружили подпольную типографию, поддельные штампы и печати, а также прочую технику, позволявшую изготавливать подделки документов.