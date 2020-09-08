Пилот рассказал о крушении МиГ-29 в Ливии

В Сети появилось видео, снятое говорящим по-русски пилотом, который рассказал о крушении своего МиГ-29 в Ливии, передает Пятый канал. Его самолет принадлежал Ливийской национальной армии и был сбит всего в 45 километрах от аэродрома. Пилот добавил, что он вызвал помощь и ожидает эвакуации.
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