Пилот рассказал о крушении МиГ-29 в Ливии

В Сети появилось видео, снятое говорящим по-русски пилотом, который рассказал о крушении своего МиГ-29 в Ливии, передает Пятый канал. Его самолет принадлежал Ливийской национальной армии и был сбит всего в 45 километрах от аэродрома. Пилот добавил, что он вызвал помощь и ожидает эвакуации.