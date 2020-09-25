Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП

Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова Алексей разбился насмерть в аварии. ДТП произошло в пятницу, 25 сентября.

По данным телеграм-канала "112", около пяти часов утра местный предприниматель Анатолий Лихачев управлял своим автомобилем Toyota Land Cruiser. На пассажирском сидении находился Алексей Ефремов.

Легковушка вылетела на парковку возле магазина на проспекте Адмирала Нахимова, после чего на полной скорости врезалась в припаркованный грузовик, водитель которой мирно спал, ожидая разгрузки.

Из-за столкновения Ефремов получил травмы, несовместимые с жизнью. Информацию о его гибели подтвердили в "Архангельском ДОК №1", директором которого он был. Лихачева экстренно госпитализировали.

Полицейским предстоит выяснить, почему водитель не справился с управлением. Говорят, Анатолий и Алексей были пьяны.

Что касается автомобиля, то он изрядно покорежен. Передняя часть машины уничтожена. У грузовика также наблюдаются сильные повреждения.

Напомним, недавно "Дни.ру" писали об актере Дмитрии Жулине, который скончался в результате жуткой аварии на трассе во Владимирской области. Мужчина столкнулся с маршрутным автобусом.