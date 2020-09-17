В Москве у станции Выхино поезд насмерть сбил человека

В российской столице в результате несчастного случая погиб человек. На железнодорожных путях рядом со станцией Выхино в нашли труп.
По данным издания Москва 24, гражданина насмерть сбила электричка. Обстоятельства случившегося выясняются.
В российской столице в результате несчастного случая погиб человек. На железнодорожных путях рядом со станцией Выхино в нашли труп.
По данным издания Москва 24, гражданина насмерть сбила электричка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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