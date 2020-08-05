Из-за обрушения моста в ЕАО пострадали 18 человек

В Еврейской автономной области случилось серьезное ЧП. Во время военных учений обрушился мост.
Пострадали почти два десятка человек. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает "Москва 24".
В Еврейской автономной области случилось серьезное ЧП. Во время военных учений обрушился мост.
Пострадали почти два десятка человек. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает "Москва 24".
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