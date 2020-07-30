В Москве обстреляли безработного на Land Cruiser

Вечером 28 июля в правоохранительные органы обратилась женщина. Она рассказала, что на Боровское шоссе поблизости от поселения Кокошкино в Москве неустановленные личности обстреляли автомобиль Land Cruiser, передает телеканал "360". За рулем находился ее 55-летний безработный муж. Он обратился в больницу.
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