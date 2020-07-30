Объявлено о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Утром 30 июля в столичные правоохранительные органы поступило сообщение о том, что все отделения Сбербанка России в Москве заминированы, передает RT. Сейчас их проверяют.
Утром 30 июля в столичные правоохранительные органы поступило сообщение о том, что все отделения Сбербанка России в Москве заминированы, передает RT. Сейчас их проверяют.
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