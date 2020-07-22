В центре Киева прогремел взрыв

В центре украинской столицы прогремел взрыв. Уточняется, что ЧП произошло возле дворца "Украина".

По словам очевидцев, сразу после взрыва загорелись два припаркованных рядом автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.